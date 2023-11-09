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竹市府盼合作共推「大新竹輕軌」 竹縣府表態支持捷運成環

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市政府昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，由市長高虹安主持。圖／竹市府提供
新竹市政府昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，由市長高虹安主持。圖／竹市府提供

新竹市政府昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，多名交通專家學者認同應將紅線延伸至高鐵新竹站，與新竹縣規畫的藍線銜接，市府希望縣市合作共推大新竹輕軌，新竹縣府今也表態支持「捷運成環」，紅藍縣串連可節省旅客轉乘時間，又能共用機廠，一舉多得。

新竹縣府交旅處強調，縣府的捷運政策即是推動捷運成環，不僅可以補足跨頭前溪橋梁之不足，同時路網串聯，紅線與藍線直通運營可以一車到底不需轉乘，有效節省捷運乘客的時間，且路網串聯下，2線可共用五級機廠，減少重複投資，又解決新竹市區機廠用地問題。

新竹縣府說明，今年已召集2次縣市捷運協商會議，並於7月27日由縣市政府秘書長會議達成共識，會議結論為縣市以推動捷運成環為目標，並依交通部原則分攤建設經費，目前整體路網計畫依交通部意見辦理修正中。

新竹輕軌藍線由新竹縣政府主導規畫，計畫藍線在竹北六家銜接新竹市規畫的輕軌紅線，路線途經光明六路，串聯高鐵特定區、台知園區、竹北市區後，於台鐵橋東側跨越頭前溪進入新竹市，重新於光復路接上紅線，形成環狀路網。

新竹縣自2021年9月啟動辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性研究」，內容依循行政院於2017年4月5日核定的新竹市政府「前瞻基礎建設新竹環線輕軌計畫」，以及新竹市政府「新竹環線輕軌整體路網評估計畫」內容，串連新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈4大區域為主。

新竹 捷運 輕軌

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