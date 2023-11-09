桃園經國高中沒了 市府拚籌設大崗高中但校地仍未購足

桃園市議員李光達今天上午在議會總質詢問桃園區經國高中建校進度，教育局長劉仲成表明原本就沒有要設置經國高中，現在全力籌設龜山區大崗高中。

桃園區爭取設立經國高中、龜山區爭取大崗高中，去年市長、議員選舉時就是關注焦點，雖然劉仲成今天在議會說明不會設立經國高中，但是籌設大崗高中用地一直有遲遲未完整取得的問題，地方議員要求面對人口快速增加的情況，市府要加快速度取得學校用地，不要再拖延。

李光達聽劉仲成答詢不會成立經國高中以後，不諱言去年選舉時，當時的教育局長林明裕就說不會設經國高中，如今對照劉仲成的話，豈不是去年選舉期間有政治人物在騙選票，說要爭取設立經國高中，現在空歡喜。

李光達說，事實上如果要在經國國中附近一塊學校用地蓋經國高中，依據教育局估算連同用地取得要花80億元，當初這個假議題一度讓人民充滿期待，實際上是無解、騙選票。去年前市府還喊出在經國國中改制為經國高中，同時附設國中部，但是因為高中一個年級只能規畫6班，國中部必須從12班減為8個班，引來家長會和地方反彈而作擺。

劉仲成答詢時表示，前市府本來要把原來的經國國中改制為經國高中附設國中部，因為考量改制要增建校舍等問題，新市府後來作罷，全力籌設大崗高中規畫普通科和商科。教育局內部過去也認為，南北桃園公立商科供給有些失衡，大崗高中確實較有必要成立。

議員牛煦庭支持設置大崗高中，過去還要求前市府把在龜山區取得的容移代金18億元用在龜山，包括購置籌設大崗高中需要的校地，還為此槓上錢市長鄭文燦，鄭文燦不認為代金只能用在龜山。

議員李宗豪說，代金也可以用在龜山其他公共建設，不過既然籌設大崗高中有購地經費需求，市府要盡速處理，了解是否用協議價購或其他方法取得不足的校地，都發局過去也表示同意使用代金購地；學校用地的要購足確實有難度，不過還是要努力，另外市府也要先做好設校各項規畫。

教育局說明，原來的經國高中預定地已循都市計畫程序提案解編，大崗高中校地檢討後需求面積 2.7公頃，目前由於仍有私人產權約0.8公頃，將以林口都計容積移轉代金支應。預計於113年度開始辦理市價查估、公會鑑價、協議價購、過戶與產權登等程序，預計115年底完成。

教育局預計113學年度成立籌備處，招收班級與類科目前初步規畫設置普通科、商業經營科、國際貿易科、電子商務科等，每年級至少10班。校舍興建完工啟用後招生，校地順利115年完成產權登記的話，校舍預計119年左右完工。