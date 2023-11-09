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桃園經國高中沒了 市府拚籌設大崗高中但校地仍未購足

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員李光達（左）質詢經國高中籌設進度，教育局長劉仲成表示沒有要設置經國高中。圖／桃園市議會即時影像
桃園市議員李光達（左）質詢經國高中籌設進度，教育局長劉仲成表示沒有要設置經國高中。圖／桃園市議會即時影像

桃園議員李光達今天上午在議會總質詢問桃園區經國高中建校進度，教育局長劉仲成表明原本就沒有要設置經國高中，現在全力籌設龜山區大崗高中。

桃園區爭取設立經國高中、龜山區爭取大崗高中，去年市長、議員選舉時就是關注焦點，雖然劉仲成今天在議會說明不會設立經國高中，但是籌設大崗高中用地一直有遲遲未完整取得的問題，地方議員要求面對人口快速增加的情況，市府要加快速度取得學校用地，不要再拖延。

李光達聽劉仲成答詢不會成立經國高中以後，不諱言去年選舉時，當時的教育局長林明裕就說不會設經國高中，如今對照劉仲成的話，豈不是去年選舉期間有政治人物在騙選票，說要爭取設立經國高中，現在空歡喜。

李光達說，事實上如果要在經國國中附近一塊學校用地蓋經國高中，依據教育局估算連同用地取得要花80億元，當初這個假議題一度讓人民充滿期待，實際上是無解、騙選票。去年前市府還喊出在經國國中改制為經國高中，同時附設國中部，但是因為高中一個年級只能規畫6班，國中部必須從12班減為8個班，引來家長會和地方反彈而作擺。

劉仲成答詢時表示，前市府本來要把原來的經國國中改制為經國高中附設國中部，因為考量改制要增建校舍等問題，新市府後來作罷，全力籌設大崗高中規畫普通科和商科。教育局內部過去也認為，南北桃園公立商科供給有些失衡，大崗高中確實較有必要成立。

議員牛煦庭支持設置大崗高中，過去還要求前市府把在龜山區取得的容移代金18億元用在龜山，包括購置籌設大崗高中需要的校地，還為此槓上錢市長鄭文燦，鄭文燦不認為代金只能用在龜山。

議員李宗豪說，代金也可以用在龜山其他公共建設，不過既然籌設大崗高中有購地經費需求，市府要盡速處理，了解是否用協議價購或其他方法取得不足的校地，都發局過去也表示同意使用代金購地；學校用地的要購足確實有難度，不過還是要努力，另外市府也要先做好設校各項規畫。

教育局說明，原來的經國高中預定地已循都市計畫程序提案解編，大崗高中校地檢討後需求面積 2.7公頃，目前由於仍有私人產權約0.8公頃，將以林口都計容積移轉代金支應。預計於113年度開始辦理市價查估、公會鑑價、協議價購、過戶與產權登等程序，預計115年底完成。

教育局預計113學年度成立籌備處，招收班級與類科目前初步規畫設置普通科、商業經營科、國際貿易科、電子商務科等，每年級至少10班。校舍興建完工啟用後招生，校地順利115年完成產權登記的話，校舍預計119年左右完工。

教育局 議員 桃園

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