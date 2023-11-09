原30公分！新竹棒球場覆土65公分「逾設計值」高虹安：將封地下停車場

新竹市政府昨天說明市立棒球場工程明年將全面換土改善，預計後年球季啟用，再度引發討論。市長高虹安今天強調，是為了球員安全和公共安全，也因為球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，結構承重安全需要確認，正在營運的棒球場地下停車場將先辦理收回跟封場，以確保公共安全。

高虹安說，經過美國大聯盟指定場務專家和體檢會委員深入分析和討論，從各項會議記錄及體檢報告，都可以看出花上12億元公帑建造，其中的棒球場問題，確實比想像中嚴重而複雜，甚至也被發現有廠商未按圖施作的事實，甚至是結構上公共安全的疑慮。

尤其球場覆土被國內外專家現場勘查，證實球場最深處有65公分覆土，但原設計只有30公分，覆土深度超出原先設計。高虹安說，此明顯不符合當時設計，且被專家點出有公共安全疑慮，因此市府多次會議要求，承包廠商必須重新計算及確認結構安全性。

「我們絕對不希望再重蹈林智堅前市府的覆轍」，高虹安說，前市府為了趕在選舉期間開打球賽，沒有驗收、一堆缺失，就急忙請蔡英文總統來開球，造成4位球員受傷甚至開刀，事後發現，不僅是球場功能性的問題，合約約定的排水性能達不到，廠商未按圖施工、使用不符合統需書規格的材料導致球員有受傷風險

高虹安說，棒球場連最基本的公共安全，都被國內國外專家指出有疑慮，也因此市府才會用最嚴謹的態度要求承包廠商，必須重新計算結構安全，並經第三方公正單位審核通過，否則廠商應立即移除有安全疑慮的過載承重。

高虹安今天也表示，在結構安全未經確認之前，棒球場地下停車場先辦理收回跟封場，以確保公共安全。目前交通處長倪茂榮已確認，棒球場地下停車場現有60處月租，交通處可配合辦理封場，保障市民朋友的身家財產安全。