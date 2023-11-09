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自己預算自己決定！苗栗縣府明年100萬元執行節電4方案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府推參與式預算，集思廣益討論出12個節電提案票選，明年100萬元執行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推參與式預算，集思廣益討論出12個節電提案票選，明年100萬元執行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推參與式預算，12個節電提案飆創意，包括結合竹子開發小型風力發電裝置，建築物外牆種綠色植物隔熱等，下個月在「國發會公共政策參與平台」投票，選出4案明年100萬元執行。

縣議員陳品安肯定參與式預算做法，集思廣益討論激盪出節電方案，她認為執行可以更縝密、細緻，還有會要求縣府推廣更多元化的參與式預算方案，自己的預算自己決定，跟能貼近民意及切合需求。

縣府工商發展處爭取經費，規畫明年100萬元推參與式預算，執行4項節電方案，今年9月起辦理3場次說明會，提案工作坊，專家學者輔助下，及團隊腦力激盪，審核通過12案節電提案。

工商發展處指出，提案包括「風電竹蜻蜓」，結合在地竹子開發小型風力發電裝置，安排學生體驗做中學，以戶外場域為教育基地，透過風力發電裝讓手機充電，深化珍惜電力得來不易觀念。

此外，「栗築節電 跡少成多」提案，針對鐵皮屋等建築，周圍或外觀種植綠植斷熱，減少室內空調用電；「節電獎勵奪標 善用電 有獎勵」前後期帳單比較，夏季連續2期有節電，加碼獎勵禮券500元。

12項提案，即日至11月30日在國發會公共政策參與平台展示，可在網站搜尋「112年苗栗節電參與式預算」檢視，年滿16歲，苗栗縣設籍、居住、就業或就學的民眾，今年12月投票，有機會抽到節電禮物。

節電 公共政策 投票

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