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首例使用矮球桌！江宏傑推廣兒童桌球 今受邀參與巨城乒乓錦標賽開幕

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽今天起一連2天在新竹市立體育館登場，合作金庫桌球選手江宏傑為賽事開幕。圖／新竹市桌球委員會提供
第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽今天起一連2天在新竹市立體育館登場，合作金庫桌球選手江宏傑為賽事開幕。圖／新竹市桌球委員會提供

第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽今天起一連2天在新竹市立體育館登場，賽事主打兒童可調式競賽桌，讓小小選手能有突破身高的更好發揮。主辦單位今天也邀來知名的合作金庫桌球選手江宏傑為賽事開幕，江宏傑一早心情愉悅現身體育館，以行動推廣兒童桌球，讓桌球運動向下扎根。

賽事發起人、新竹市桌球委員會總幹事楊慶昱說，發起舉辦巨城乒乓幼童桌球錦標賽，是為了推廣低年級學生及學齡前幼童桌球運動喜好的培育，經由結合遊戲和活動吸引學童對桌球的熱愛，並透過競賽激發學生訓練的熱誠與積極度。

一連2天的賽事最大亮點在於台灣首次公開使用的兒童可調式競賽桌，主辦單位希望將國外成功訓練方式引進台灣，讓個頭不高的小小選手們可以突破身高以及器材的限制，能發揮扎實的訓練基礎姿勢，並搶先一步開始訓練高階擊球技巧。

楊慶昱也提到，日本「全國民最喜愛的運動」就是桌球，原因在推廣桌球運動向下扎根的用心，1986年日本開始使用66公分的低球桌辦理小學1至4年級學童的全國賽事，後來在1996年三、四年級改為76公分，鼓勵孩童接觸桌球運動，也能提升學習動機。

江宏傑出身新竹市，是台灣知名的桌球好手，致力推廣桌球運動不輟。他今天受邀參與第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開幕，為小選手們加油打氣，一起合影留念。

主辦單位指出，桌球運動注重身體協調性與視力保健，是不分年齡層最好的運動之一，期望藉由此次幼童盃桌球賽，讓更多孩童提早認識並且接觸桌球，進而提升國內基層桌球的競爭力，發掘更多台灣桌球神童。

合作金庫桌球選手江宏傑（後排左）今天受邀參與第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開幕。圖／新竹市桌球委員會提供
合作金庫桌球選手江宏傑（後排左）今天受邀參與第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開幕。圖／新竹市桌球委員會提供
合作金庫桌球選手江宏傑（後排左）今天受邀參與第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開幕。圖／新竹市桌球委員會提供
合作金庫桌球選手江宏傑（後排左）今天受邀參與第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽開幕。圖／新竹市桌球委員會提供
第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽今天起一連2天在新竹市立體育館登場。圖／新竹市桌球委員會提供
第一屆巨城乒乓兒童全國桌球錦標賽今天起一連2天在新竹市立體育館登場。圖／新竹市桌球委員會提供

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