幼童桌球賽首例使用「矮球桌」江宏傑現身與小選手互動

「第1屆巨城乒乓幼童全國桌球錦標賽」今天在新竹市立體育館舉行開幕式，為全台首例使用兒童可調式競賽桌的賽事，桌球選手江宏傑受邀到場與小選手互動，鼓勵孩子更喜歡桌球。

賽事發起人、新竹市桌球委員會總幹事楊慶昱表示，此次舉辦幼童桌球錦標賽是希望推廣低年級學生及學齡前幼童桌球運動培育，經由結合遊戲、活動吸引學童對桌球的熱愛。

楊慶昱指出，國際標準的桌球桌高度為76公分，日本於1986年開始針對過小1至4年級使用高度66公分的矮球桌。

楊慶昱說，此次賽事使用兒童可調式競賽桌，為全台首例，球桌設定高度為68公分，讓小選手可突破身高及器材限制，更紮實訓練基礎姿勢。

江宏傑接受中央社記者訪問表示，小時候訓練桌球都是使用國際標準球桌，但因身高不夠，容易造成身體不協調、肌肉使用不正確等問題，在台灣非常難得可看到使用矮球桌的桌球賽事。

江宏傑說，此次受邀到場參加開幕式、與小選手互動，希望透過自己在桌球界的影響力，鼓勵孩子們更喜歡桌球，持續在桌球運動上發展。

賽事主辦單位提供新聞資料表示，「第1屆巨城乒乓幼童全國桌球錦標賽」今天起連2天賽事在新竹市立體育館登場，參賽選手年齡為國小1至3年級與學齡前孩童，共計來自多個縣市約230人報名參賽。