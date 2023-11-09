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優人神鼓來苗栗 竹南運動公園11日震撼登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演活動，11月11日到苗栗縣竹南運動公園，壓軸的優人神鼓晚上7點登場，演出經典的「金剛心」。圖／優人文化藝術基金會提供
文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演活動，11月11日到苗栗縣竹南運動公園，壓軸的優人神鼓晚上7點登場，演出經典的「金剛心」。圖／優人文化藝術基金會提供

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演活動，11月11日到苗栗縣竹南運動公園，壓軸的優人神鼓晚上7點登場，演出經典的「金剛心」，免費入場觀賞，民眾要握難得的機會。

文化部因應疫後穩定表演團隊營運，振興表演藝術產業，辦理「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」巡演活動，第6站到竹南運動公園，縣府文化觀光局指出，11日下午1點開始，在地的榮興客家採茶劇團、唱歌集音樂劇場、惠風舞蹈工作室、傳源文化藝術團及天馬戲創作劇團，輪番上場演出。

優人神鼓晚上7點帶著經典「金剛心」，結合鼓藝、武術、戲劇、舞蹈和音樂的完全劇場作品，竹南運動公園當天還有多元文創市集、街頭藝人，並歡迎18歲至21歲的青年就近使用「文化幣」，文化部與縣府邀民眾享受藝文活動的多元風貌。

文化部指出，「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動，要讓國際劇場級的演出不再僅限於都會地區，以街頭展演形式帶動整體活動的藝術氣息，讓全民都能享受到的藝術饗宴，巡演以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」為主軸，展現出當地活動的獨創性及故事性。

苗栗縣副縣長鄧桂菊呼籲，國際級的表演團隊優人神鼓剛從國外演出返台，即投入文化平權巡演活動苗栗的演出，是鄉親的福氣，另外在地傑出演藝團隊齊聚一堂，傳達在地獨特豐實的人文藝術，充滿精彩亮點，機會難得，千萬別錯過了。相關活動資訊，可至官網查詢

劇場 文化部 優人神鼓

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