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拚觀光獨厚慈湖？張善政：北橫入口指標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃市府砸重金改善北橫各觀光景點，拚升格為國家風景特定區，後慈湖是指標景點之一。圖／桃園觀旅局提供
桃市府砸重金改善北橫各觀光景點，拚升格為國家風景特定區，後慈湖是指標景點之一。圖／桃園觀旅局提供

桃園市政府力拚發展觀光，議員魏筠昨質疑觀旅局挹注太多預算給慈湖，光整修和新建就占大半且成效堪慮，應均衡發展，避免排擠偏鄉；市長張善政回應，市府延續政策，爭取成立北橫國家風景區，慈湖是北橫入口的重要指標，要好好整修，展現地方的配套和用心。

魏筠指出，中央已有2億多元補助整修慈湖周邊設施，觀旅局今年又編列1億1759萬整修，包括後慈湖民國風展演空間就要3200萬，頭寮生態步道、北橫管理站倉庫等都要花上千萬，服務設施活化也要1千萬，其他還有追加預算，難道新屋海岸和原鄉都不用建設？

魏筠說，發展觀光應區域平衡發展，她不否認慈湖是美麗景點，也相信大溪亮點多，市府應做好景點串連，不要太偏重慈湖觀光建設。

觀旅局長周柏吟會後解釋，所謂慈湖整修1億1759萬經費，包括去年中央補助「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」經費，因慈湖年久失修，前市府才向中央爭取補助，另外還有編明年預算時初審已撤案的預算，實際均非新市府所需支出金額。

周表示，其中僅有3200萬整修後慈湖民國風展演空間以及1千萬服務設施活化，是因今年獲得統籌分配款50億，他才向市長爭取，觀旅局預算顧及全市發展，包括大溪中正公園改善編列2300萬、虎頭山、拉拉山風景區維護也編列2千多萬，慈湖並沒有「占大半」。

市長張善政答詢時回應，慈湖是北橫入口風景區重要指標，市府在大溪或前後慈湖甚至往上到復興區的相關觀光設施建設，用意是向交通部爭取成立北橫國家風景區，要展現地方的配套和用心；北橫景點好好整修，才能爭取更多觀光客到桃園。

觀旅局也認為，新市府接手慈湖整修，希望整體能做得更好，包括後慈湖到復興區，都列入整體考慮範圍，今年還會推出探索北橫計畫，不會只偏重慈湖。

慈湖 北橫 國家風景區

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