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新竹棒球場為何得等2025年開打？竹市府曝原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場預計要到2025年球季重啟開打。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場預計要到2025年球季重啟開打。記者張裕珍／攝影

耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多，新竹市政府今天表示預計明年改善優化完成，2025年球季啟用，引發話題。對此，市府今晚說明，問題比原先想像多，為了不重蹈覆轍，市府採取全場置換天然草皮方案，預估工期約12個月至13個月，預計明年底改善完畢，給新竹市民一座安全且完善的棒球場。

新竹市議會定期會今天安排市府工作報告，工務處長曾嘉文報告說明棒球場工程最新進度，目前工程進度99.91%，於2022年7月20日申報停工。並說明今年檢測評估後為確保球員安全、球場整體性能，同時兼顧程序及啟用期程，市府將採用全面更換土層作為球場改善方式。預計2024年優化改善完成，力求於2025年球季啟用。

最新期程曝光後引發網路熱議，不少網友認為拖太久，今年幾乎浪費一整年，將新竹作為主場之一的味全龍乾脆解約好了；但也有不少網友認為原本球場蓋得太爛，短時間根本修不好，是在意料中的事，但重點是應該要有人負責。

新竹市政府說明，今年10月3日已向新竹市議會進行「新竹市立棒球場改善進度」專案報告，由於球場土壤級配不符統需書規定（USGA），不僅存在排水問題，甚至可能造成球員受傷風險，經BrightView報告、美國實驗室檢驗及新竹棒球場工程體檢會建議後，市府採取全場置換天然草皮方案，預估工期約12個月至13個月。

「的確問題比原先已知還要多元、複雜且嚴峻。」市府也提到，美國大聯盟場務專家BV的專業建議，搭配體檢會的委員意見，改善需要「整體性的處理」，工法也與當初構想不同，需要土壤級配全面移除與重建，所以工期當然會相對拉長，體檢會的委員也多次提及「要有完整的時間來改善，而不要隨意趕工，忽略掉該做的、重蹈覆轍」。

市府強調，為了球場完整改善、考量球員真正的安全，必須要在尊重專業的前提之下，進行通盤考量及決定，預計明年2024年底將新竹棒球場改善完畢，經驗收安全無虞後即可邀請成棒、職棒或外國職業球隊使用，

市府表示，工務處於議會報告盼於2025年球季啟用，也是納入中華職棒賽季考量，市府穩扎穩打改善，目的是不希望重蹈覆轍，為趕球季而倉促開賽，以免又造成球員受傷或球迷觀賽體驗不佳憾事發生。

此外，近期議會關心球場承重計算不符有可能造成公安疑慮，市府說明，正要求廠商提出第三方公正單位的簽證資料，或盡速提出球場減載計畫，相關改善進程皆進行當中。

新竹市立棒球場 美國

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