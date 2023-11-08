餐車老闆進駐身障機構做公益 憨兒開心大啖美式漢堡

「WOW哇唬漢堡工廠」環島做公益多年，今天在新竹市復興里長黃建廷的牽線下，來到新竹市智障福利協進會擺起煎台現做漢堡，現場香氣四溢，憨兒也在機構內體驗手打漢堡肉、組裝漢堡，接著一口咬下大快朵頤，享用美式漢堡滋味，開心又滿足。

「WOW哇唬漢堡工廠」老闆陳韋強環島義賣，9年來陸續到過上百間育幼院或社福機構製作餐點給院生免費品嘗。今天早上巡迴至新竹市智障福利協進會的中正路據點，將漢堡食材、煎台等餐車設備陸續搬上2樓的據點空間，憨兒們看了都迫不及待。

本身為輕度智能障礙者的復興里長黃建廷居中牽線，他說，自己先前擔任議員助理時結識在新竹市智障福利協進會服務的總幹事劉玉梅，得知協進會日照服務的對象跟他一樣都是智能障礙者，因此主動聯繫餐車老闆希望能回饋學員們，享用美味漢堡。

陳韋強與餐車夥伴從製作漢堡肉開始，先用機台絞肉並與洋蔥、調味料等混合製作內餡，也安排現場憨兒們一起體驗手打漢堡肉的樂趣，有憨兒開心地笑說「好像在搓湯圓」。接著也讓憨兒們體驗組裝漢堡，放入生菜、洋蔥圈與番茄等，一起從做中學。

「希望孩子們都能從中學習，也能抱持一分感恩的心。」劉玉梅全程陪伴憨兒們體驗手作漢堡，她說，這裡的憨兒以中度以上智能障礙者為主，平常機構也有安排簡單的烹飪課，希望透過手作漢堡體驗，讓孩子能夠自己練習準備餐點，學會照顧自己。

陳韋強今天一口氣製作70份手作漢堡，他說，有身心障礙的孩子若要集體到餐廳用餐不容易，希望孩子們不用離開機構，不用出門就能直接享用到漢堡的美味。他今天也捐款給協進會，表示這是來自善心人士捐款加上自己一點心意，用行動支持協進會。