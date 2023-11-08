不再免費！ 高鐵新竹站周邊機車格研議明年起開始收費

高鐵新竹站周邊每逢假日都會出現大批機車停放，出現違停亂象，竹縣府交旅處研議明年起展開收費，希望遏止民眾亂停並提高周轉率，新竹縣議員林禹佑今在議會質詢時建議塗銷汽車格作為機車格之用，以紓解竹北難停機車的問題，並考慮竹北其他商圈比照收費。

林禹佑表示，竹北機車違停亂象已日益嚴重，因大量湧入的人口，加上新竹大眾運輸十分不足，使得每一位新竹人幾乎人手一台機車，卻又因為機車格規畫不足，造成到處都違停，尤其除了高鐵站周邊的高鐵特區外，還有縣治一期的家樂福商圈，以及縣治二期的喜來登商圈，都有嚴重違停亂象。

林禹佑指出，不少機車格不僅嚴重併排，甚至還有2輛機車停在同一格的情況，更多是直接騎上人行道停放在騎樓，阻礙行人通行，但這些機車違停嚴重的商圈，大多汽車位十分充足，例如家樂福商圈就有家樂福立體停車場及縣華停車場，因此建議周邊路段路邊汽車停車格應釋出，轉作機車格之用。

竹縣府交旅處表示，將先研議明年起針對高鐵站周邊停車格開始收費，費率依照新竹縣公有停車場管理自治條例標準，視路段採用計次停車或計時停車，計次為每次20元，計時則為每小時10元，相關詳細施行路段及時段也會展開討論。

交旅處說明，針對機車併排違停問題，有被反映可能是機車位尺寸較大、尺寸不一致，才會出現2車共停1格的情況，會再與市公所統一路邊機車格尺寸畫設標準，同時是否塗銷汽車格轉作機車格之用，也會安排會勘，視各商圈實際情況辦理。

林禹佑建議，若高鐵站周邊要展開路邊機車停車格收費，縣府應參照周邊民營停車場收費標準，不能比民營收費標準還高，否則可能引起民怨，同時應加強大眾運輸，讓民眾不用每次出門都使用私家車輛加重竹北交通負擔，並由警方加強取締違停，還行人安全的通行空間。