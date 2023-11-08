水母萬花筒、企鵝告白拿鐵 桃園冬季約會勝地大公開

日本的水族館相當有名，是許多人的約會勝地，桃園中壢青埔來自日本新都會型水生公園Xpark，將於本月11日推出限定版的海月水母光影互動，還有戶外展區的浪漫螢光，購買冬季限定雙人拿鐵套票還能免費換2杯企鵝告白拿鐵。

Xpark是台灣大小朋友熱愛的休閒場域之一，室內的水母、企鵝、各式海洋生物深受大家喜歡觀賞及留影，本月11日至明年2月18日推出冬季PLUS特別版演出，「癒見水母」區的水母萬花筒，從春夏秋冬的花季踏入冬的夜晚，花朵轉變為片片雪花，帶來獨有的神祕夜色，讓人沉浸在光與影交織的冰雪世界裡，跨越陸地與海洋的界線，進入一場視覺與聽覺的盛宴。

而每日下午4時許，戶外「漫步叢林」區將點亮浪漫螢光，看著微光在草叢間搖擺閃爍、乍隱乍現，如同欣賞綠色小精靈飛舞相伴，更點綴著特有的台灣溪流生態展示，跟著森林的脈動一起呼吸，可感受到晚風溫柔的吹拂。

而至12月30日於KKday及Klook線上平台購買「冬季限定雙人拿鐵套票」，可免費至Xcafe兌換限定企鵝告白拿鐵2杯，每日每場次數量有限售完為止，讓情侶走進Xcafe企鵝咖啡廳享用溫暖的拿鐵，手握著綿密的告白拿鐵、搭配浪漫戀愛金句，讓企鵝神隊友為戀情升溫。