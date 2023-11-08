鍾東錦訪陸 綠營要監督

苗栗縣長鍾東錦日前率團參訪中國大陸，取經大閘蟹養殖研究與經驗，參加客屬總會東莞市客家商聯誼會及第6屆世界客商大會，昨天返國，民進黨質疑是否為出國而出國或有其他目的，將嚴格監督；縣府回應，考察行程均符合出國計畫目，且依相關規定辦理。

縣議會民進黨團總召集人羅貴星表示，鍾東錦上任不到1年，先後3次出國到日本東京、中國武漢及這次上海市，議會定期會即將開議，黨團將提出質詢，如果是為苗栗縣好，也會支持，但若為了出國而出國或有其他目的，將嚴格監督。

鍾東錦率團11月2日赴大陸，考察大閘蟹養殖部分包括拜會上海市海洋大學，參觀崇明島養殖基地；縣府指出，雙方研商明年蟹苗輸出台灣相關事宜，海洋大學允諾在過去兩岸友善發展的良好基礎上，一定繼續大力協助苗栗養殖戶。

縣府表示，苗栗大閘蟹養殖10多年有成，這次交流有助精進養殖技術，可讓產業更蓬勃發展，提高蟹農收益和苗栗能見度，打造友善投資環境，縣府也歡迎旅遊苗栗，台商鮭魚返鄉及更多企業進駐苗栗，創造利多商機。