新竹進士第修復 規畫預約制參觀

新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，最近完成修復，預計本月中拆圍籬重現風采，未來開放模式將待鄭家後代討論後再公布；位於進士第旁的「吉利第」市定古蹟，也獲6千萬元經費補助整修，相關招標程序正簽辦中。

鄭用錫1823年中進士，是清朝首位用台灣本籍赴京考中的進士，故稱「開台進士」，今年適逢登科進士200周年，進士第完成修復對鄭家別具意義。

「祭祀公業法人新竹市鄭永承」理事長鄭兩承表示，進士第不只是建築物，鄭用錫博讀經史、熱心公益，且教育是百年大業，對社會貢獻很大，盼透過古蹟分享祖先勤學努力精神，讓更多新竹學子懂得勤學，目前傾向周末開放並採預約制為主，細節待內部討論。

進士第為三落兩院建築，門前吊筒木雕與左右兩側獅座工法栩栩如生，正廳木格扇門雕花亦具古樸典雅之風，底層卍字不斷，上層有詩句及富貴平安雕刻，具建築特色及歷史意義。

市府爭取文化部補助共5388萬元，2018年展開修復工程，今年9月修復竣工，文化局代理局長李欣耀表示，進士第已完工驗收，文化部正進行最後的文件審查，預計11月15日拆除工程圍籬，市府也將與所有權人持續溝通協調，盼打開百年古蹟，提供民眾導覽參觀。

吉利第則是鄭用錫辭官歸里後，族人改建既有房舍興築而成，但前廳屋脊嚴重坍塌，仍待修復。李欣耀說，市府向文化部申請「歷史五期」計畫補助，吉利第獲約6千萬修復經費，當地還有春官第及鄭氏家廟等，是重要的古蹟聚落群。