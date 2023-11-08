桃園解垃圾危機 與基北北互惠處理

桃園市欣榮焚化廠今年10月起整改長達8.5個月，地方擔憂垃圾處理量負荷不及，且龜山區大埔轉運站已堆積成山，惡臭引發民怨。副市長蘇俊賓昨坦言，明年6月前是桃園垃圾黑暗期，會加強與基北北區域互惠解決問題；環保局也承諾由清潔隊加強噴灑除臭劑、灑水降溫防治汙染。

欣榮焚化廠每日垃圾處理量650噸，市府說，因已操作近22年，設備需大幅修繕，今年10月1日至明年1月15日1號爐停爐107天，明年3月1日至4月15日2號爐停爐45天，明年4月16日到6月15日1、2號爐同時停爐62天，期間影響垃圾處理量估約17萬9400噸。

意即桃園市明年6月後才能恢復現有垃圾去化能力，「黑暗期」長達8個月，但焚化廠處理量能不足和多處掩埋場容量飽和的問題，卻已浮上檯面。

如原負責轉運的大埔垃圾轉運站堆置越來越多垃圾，時代力量桃園黨部主任陳葦澤日前到場，批評轉運站已成大型垃圾場，到處可見清潔員徒手挖汙泥，周邊墓地也堆滿垃圾。

議員陳雅倫昨在議會質疑，市府曾承諾大埔轉運站垃圾不過夜卻失信，近日下風處居民已不堪臭味困擾，焚化爐整改完成後，應優先處理大埔轉運站暫置垃圾。

蘇俊賓表示，欣榮完成整改前，桃園確實有垃圾危機，明年6月前都是垃圾黑暗期，期間垃圾將由生質能中心分擔處理量能，同時成立區域互惠合作平台，由基北北等縣市幫忙去化，桃園協助對方處理廚餘和底渣再生粒料。

環保局回應，整改期間處理量能不足的垃圾，會暫置觀音區保障、楊梅區員本及龍潭區店子湖垃圾掩埋場，並調度大埔轉運站協助夜間清運；為避免散發酸臭味，各掩埋場中午暫停作業，清潔隊每日加強噴灑消毒除臭劑及灑水降溫，改善環境問題。

陳雅倫提醒，桃園替基隆、新北處理灰渣，市府協調北北基等縣市接受桃園垃圾，各自交換的處理量應追求公平合理，才能達到真正的區域互惠。