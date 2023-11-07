竹北市公所自籌550萬經費 為舊城西區公園打造星級廁所

新竹縣竹北市公所打造美學城市，自籌近550萬元經費整修西區蓮花公園以及高鐵區兒11公園公廁，全面改善照明、通風、設備更新、新增親子友善設施等，外觀上也升級成清水模塗裝取代原本二丁掛外牆磁磚，讓竹北舊城西區市民也同樣能享有星級如廁環境，近期已完工啟用。

竹北市長鄭朝方指出，公共場所公廁使用頻率高，竹北市公所盤點所轄維護管理公廁，其中蓮花公園公廁使用超過20年，硬體設備老舊、未能與時俱進，今年才由市公所接手維管；兒11公園公廁也使用近15年，2座公廁同樣都有老舊、髒亂、破損、通風不良、異味逸散等問題。

鄭朝方指出，2座公廁施工項目包含男廁、女廁及無障礙廁所，除了針對原有地坪及牆面磁磚打除、給排水電系配管調整並施作防水層、衛生設備更新，包括蹲式馬桶、單體馬桶、掛式便斗等，另裝設通風扇及LED平板燈，同時加裝尿布台，提升親子友善功能；外觀部分也以清水模塗裝取代原本二丁掛外牆磁磚。