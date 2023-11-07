快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違40年竹縣大隘三鄉運動會將再次舉辦 今舉行點燃聖火

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大隘三鄉運動會聖火火把採用北埔特有的「油笐火」點燃，象徵客家族群團結精神。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火火把採用北埔特有的「油笐火」點燃，象徵客家族群團結精神。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣已停辦40年的大隘三鄉運動會將在今年重啟，由寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉共同恢復舉辦，要延續鄉民團結精神並傳承客家文化，今天上午在大隘三鄉的信仰中心北埔慈天宮舉行聖火點燃儀式，賽會將在25日於寶山國中及雙溪國小展開，希望打造「南六堆、北大隘」的客家運動精神。

寶山鄉長邱振瑋表示，大隘三鄉運動會是寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉3鄉所組成大隘地區許多居民兒時的回憶，過去運動會舉辦目的即是聯合3鄉居民團結精神，緬懷祖先過去開墾的艱辛，因此這不僅是運動會，更是文化凝聚的象徵。

早期大隘三鄉運動會以田徑項目為主，3鄉每年都會派出體育健將參與，但隨著步入工商業社會，產業及人口結構變遷，使得運動會停辦多年，但當年的體育盛況讓地方民眾至今仍念念不忘，尤其各鄉都會派出啦啦隊助威，選手穿著印有各自鄉鎮名稱的賽服，不僅是爭取個人勝負，更是為自己的家鄉爭取榮譽。

今年已經49歲的邱振瑋說，他國小時還曾親睹大隘三鄉運動會的風采，因此他擔任地方民代10年以來，一直努力爭取希望恢復舉辦，終於在今年擔任鄉長後，取得北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠支持，願意共同恢復舉辦。

客委會副主委周江杰表示，大隘三鄉運動會就有如南部的六堆運動會一樣團結客家子弟，且同樣也是停辦一段時日後復辦，因此客委會決定加碼補助，希望藉由運動會，能讓更多民眾了解新竹大隘地區的開墾史及文化，同時有機會了解浪漫台三線的風情。

新竹縣副縣長陳見賢說，大隘三鄉運動會已停辦數十年，大隘三鄉在生活、文化上是一體的，今年也是大隘開隘189周年，漢人先民當年開疆拓土、辛勤開墾，希望這種精神能藉運動會傳承下去，縣府也允諾提供經費、支持年年舉辦，明年更擴大為大隘文化祭。

運動會25日上午將在寶山國中及雙溪國小舉行，除了恢復早期運動會重點項目，拔河、大隊接力等田徑比賽外，還將首度舉行趣味競賽，如挑擔、背穀包及客庄童玩製作比賽等，還有飛鏢、樂樂棒球、桌球及羽球、籃球等項目，一般民眾前來除了觀賽，運動會上也安排客家藝文演出，還有園遊會讓民眾吃吃喝喝。

大隘三鄉運動會聖火傳遞由客委會副主委周江杰（右1）領跑，寶山鄉長邱振瑋與北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠、立委王婉諭等人緊隨其後。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火傳遞由客委會副主委周江杰（右1）領跑，寶山鄉長邱振瑋與北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠、立委王婉諭等人緊隨其後。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火火把採用北埔特有的「油笐火」點燃，象徵客家族群團結精神。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火火把採用北埔特有的「油笐火」點燃，象徵客家族群團結精神。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火在北埔慈天宮點燃，竹縣副縣長陳見賢及客委會副主委周江杰率眾人祈福。記者巫鴻瑋／攝影
大隘三鄉運動會聖火在北埔慈天宮點燃，竹縣副縣長陳見賢及客委會副主委周江杰率眾人祈福。記者巫鴻瑋／攝影

運動 鄉長 北埔

延伸閱讀

男把5歲女兒鎖車上數小時去賽跑 竟稱「跑步是我的命，不滿來告」

同運會在港開幕 葉劉：香港正創造歷史

香江觀察／升高到國安 香港性平權再引「撕殺」

高師大創校69年校友齊聚 學生熱歌嗨跳啦啦隊歡度校慶

相關新聞

竹北市公所自籌550萬經費 為舊城西區公園打造星級廁所

新竹縣竹北市公所打造美學城市，自籌近550萬元經費整修西區蓮花公園以及高鐵區兒11公園公廁，全面改善照明、通風、設備更新...

睽違40年大隘三鄉運動會將再次舉辦 今舉行點燃聖火

新竹縣已停辦40年的大隘三鄉運動會將在今年重啟，由寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉共同恢復舉辦，要延續鄉民團結精神並傳承客家文化，...

湖口工業區縣道117線常塞車 議員盼縣府爭取土地拓寬4線道

新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢時指出，湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，希望縣府爭取軍方撥...

歐陽霆質詢問題多提供縣長O、X手牌 楊文科：非常有趣

新竹縣議員歐陽霆今天在議會質詢時關心交通、教育、施工安全等議題，並自備道具O、X手牌，提供給新竹縣長楊文科作答使用。楊文...

桃園花彩節大溪主題周末登場 警方交管停車遊客看這裡

2023 桃園花彩節即將本月11日「雙 11」周六浪漫登場，今年在大溪區月眉休耕農地展開，為期9天，預料將吸引大批遊客參...

鍾東錦率團大陸養殖基地取經 苗栗縣養殖大閘蟹再精進

苗栗縣大閘蟹打出名號，縣長鍾東錦率團昨天、今天到中國大陸上海市海洋大學、崇明島養殖基地取經，包括公蟹、母蟹分開養殖，有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。