睽違40年竹縣大隘三鄉運動會將再次舉辦 今舉行點燃聖火

新竹縣已停辦40年的大隘三鄉運動會將在今年重啟，由寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉共同恢復舉辦，要延續鄉民團結精神並傳承客家文化，今天上午在大隘三鄉的信仰中心北埔慈天宮舉行聖火點燃儀式，賽會將在25日於寶山國中及雙溪國小展開，希望打造「南六堆、北大隘」的客家運動精神。

寶山鄉長邱振瑋表示，大隘三鄉運動會是寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉3鄉所組成大隘地區許多居民兒時的回憶，過去運動會舉辦目的即是聯合3鄉居民團結精神，緬懷祖先過去開墾的艱辛，因此這不僅是運動會，更是文化凝聚的象徵。

早期大隘三鄉運動會以田徑項目為主，3鄉每年都會派出體育健將參與，但隨著步入工商業社會，產業及人口結構變遷，使得運動會停辦多年，但當年的體育盛況讓地方民眾至今仍念念不忘，尤其各鄉都會派出啦啦隊助威，選手穿著印有各自鄉鎮名稱的賽服，不僅是爭取個人勝負，更是為自己的家鄉爭取榮譽。

今年已經49歲的邱振瑋說，他國小時還曾親睹大隘三鄉運動會的風采，因此他擔任地方民代10年以來，一直努力爭取希望恢復舉辦，終於在今年擔任鄉長後，取得北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠支持，願意共同恢復舉辦。

客委會副主委周江杰表示，大隘三鄉運動會就有如南部的六堆運動會一樣團結客家子弟，且同樣也是停辦一段時日後復辦，因此客委會決定加碼補助，希望藉由運動會，能讓更多民眾了解新竹大隘地區的開墾史及文化，同時有機會了解浪漫台三線的風情。

新竹縣副縣長陳見賢說，大隘三鄉運動會已停辦數十年，大隘三鄉在生活、文化上是一體的，今年也是大隘開隘189周年，漢人先民當年開疆拓土、辛勤開墾，希望這種精神能藉運動會傳承下去，縣府也允諾提供經費、支持年年舉辦，明年更擴大為大隘文化祭。