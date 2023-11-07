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桃園花彩節大溪主題周末登場 警方交管停車遊客看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供

2023 桃園花彩節即將本月11日「雙 11」周六浪漫登場，今年在大溪區月眉休耕農地展開，為期9天，預料將吸引大批遊客參訪，引起交通壅塞疑慮，大溪警分局今天表示，因應花彩節會場鄰近大溪老街及周邊道路狹窄，每天上午8時至晚上8時將派警力疏導及交通管制，車輛單向管制（只進不出）由武嶺橋東端信義路、月眉路進入，平、假日規畫月湖線及中庄線接駁，維持交通行車。

2023桃園花彩節以「花舞童話」主題在大溪月眉打造8公頃創意花田歷來最大，展期自11日至19日共9日，每天9 時至下午5時，因應大量遊客湧入賞花，大溪警方提出花期交通管制措施規畫及疏導交通措施如下。

包括車輛單向管制（只進不出），車輛由武嶺橋東端信義路經月眉路進入會場，嚴禁大型（遊覽）車輛進入，前往車輛可至月眉第一停車場（約30車位）、第二停車場（約300車位）、橋頭停車場（約350車位）及七張福德宮旁空地（約700車位）4處停車場，平、假日開放汽車停放，如車位停滿，即管制車輛禁入，並設置告示牌引導車輛至橋頭停車場、七張福德宮空地等2處停車。

參訪遊客平、假日前往時，市府分別規畫月湖線、中庄線（40人座客運巴士）接駁運送遊客，另假日由大溪老街至月眉接駁車，可在月眉第一停車場接送旅客；月湖路平日開放汽、機車進入、假日僅開汽車進入（住戶及持通行證除外），月眉防汛道路沿途懸掛指示牌導引車輛前往第二停車場，維護交通動線順暢，亦建議民眾將車輛停在橋頭停車場，利用大溪觀光橋步行至展場，享受賞花漫遊樂趣。

2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。圖／市府農業局提供
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。記者曾增勳／翻攝
2023 桃園花彩節「雙 11」大溪月眉登場 預料吸引遊客，警方規畫交通管制疏導措施。記者曾增勳／翻攝

停車場 車位 大溪老街

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