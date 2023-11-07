快訊

早晨財經速解讀／債嘎空！美股大反攻？明年景氣真能比今年好？

內線交易傳聞不斷…高端63告發案檢簽結 疑雲未解

今北台降7度！周五起入秋最強東北季風南下 最低溫15度

影／苗栗縣通霄鎮蒜香藤紫爆 空拍視角分享美不勝收

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度之美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度之美。圖／張文煥提供

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度，紫爆綿延美不勝收，花期還可以持續1周多，賞花要及時。

蒜香藤主人溫榮鎮在通霄鎮楓樹里2鄰農路，種花10多年，他歡喜種花有人觀賞，張文煥於2020年空拍、行車記錄器及相機，陸空記錄蒜香藤之美，上網分享造成轟動，花開時節吸引大批遊客，最近蒜香藤盛開，賞花遊客絡繹不絕。

張文煥不藏私，分享今年空拍蒜香藤之美，他說，今年蒜藤花大爆發，盛況更勝以往，他估計花況還可以持續1周多，不過，因農路狹窄，尤其假日恐怕湧現人潮，車子最好停在苗36線廻鄉驛站附近，步行約1公里，不要因塞車掃興。

遊客前往賞花，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線銅鑼鄉方向，苗36線路口右轉往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里到3岔路，路牌指示右轉往楓

樹里2鄰方向，不到200公尺即到紫藤花海。

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度之美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度之美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫。 記者范榮達／攝影

空拍 賞花

延伸閱讀

苗栗縣「蝨燒」40年來最嚴重約2公頃受害 農民田間待命搶收

疑「情感連結」獨居老人購買大量女性商品 苗縣社會處加強宣導

影／警破收簿團扣「法條手抄本」 主嫌：替未來準備

苗栗縣3鎮23里生態熱區遊蕩犬問題 明天啟動移除計畫

相關新聞

竹市球場若換土 議員憂地下停車場安全

新竹市立棒球場地下停車場及園道五地下停車場採無梁板工法設計施工，不少議員昨關注棒球場未來若採全面換土、園道五停車場開放後...

影／苗栗縣通霄鎮蒜香藤紫爆 空拍視角分享美不勝收

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度，紫爆綿...

新生兒冠全台 民代籲南桃設兒醫

桃園市新生兒出生率全台居冠，兒童就醫需求高，但目前僅338名小兒科醫師，議員王珮毓昨建議市府在南桃園應設置市立兒童醫院，...

桃園客家局爆霸凌 股長自封代理科長

桃園市議員黃崇真昨天爆料市府客家局發生集體霸凌，逼走2名公務員和多名約聘僱人員，還發生某股長「自封」為代理科長的離譜事件...

獨老遺物 赫見10多箱過期保健品

苗栗縣一名98歲獨居老先生日前過世，志工清理遺物竟發現10多箱女性保養品、保健食品等，過期又沒開封，研判生前遭詐騙購買；...

桃園SRF電廠撤案？ 中央地方無共識

3家SRF（固態再生燃料）電廠進駐桃園科技工業園區，地方強烈反彈，桃園市政府和經濟部昨開會2小時，討論是否撤案或廢止，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。