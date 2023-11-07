影／苗栗縣通霄鎮蒜香藤紫爆 空拍視角分享美不勝收

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤今年大爆發，紫色團錦簇夢幻浪漫，通霄攝影工作者張文煥最近分享空拍角度，紫爆綿延美不勝收，花期還可以持續1周多，賞花要及時。

蒜香藤主人溫榮鎮在通霄鎮楓樹里2鄰農路，種花10多年，他歡喜種花有人觀賞，張文煥於2020年空拍、行車記錄器及相機，陸空記錄蒜香藤之美，上網分享造成轟動，花開時節吸引大批遊客，最近蒜香藤盛開，賞花遊客絡繹不絕。

張文煥不藏私，分享今年空拍蒜香藤之美，他說，今年蒜藤花大爆發，盛況更勝以往，他估計花況還可以持續1周多，不過，因農路狹窄，尤其假日恐怕湧現人潮，車子最好停在苗36線廻鄉驛站附近，步行約1公里，不要因塞車掃興。

遊客前往賞花，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線銅鑼鄉方向，苗36線路口右轉往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里到3岔路，路牌指示右轉往楓