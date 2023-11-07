獨老遺物 赫見10多箱過期保健品

苗栗縣一名98歲獨居老先生日前過世，志工清理遺物竟發現10多箱女性保養品、保健食品等，過期又沒開封，研判生前遭詐騙購買；縣府社會處強調，未接過類似反映遭詐騙，懷疑可能是因情感連結、獨老生前認為可幫忙推銷員才買，將加強相關宣導。

苗栗縣社會福利促進協會執行長梅雯霞與多名志工偕同社工，昨天協助清理獨老住處的遺物，共發現了10多箱過期的女性保養品、保健食品，另外還有未開封的人參、保溫罐、毛毯等，大批雜物琳瑯滿目。

梅雯霞說，獨老生前用不到這些女性用品，也沒有吃，她曾在苗栗市慰訪獨老時，碰到一名婦人向獨老推銷保健食品，老人認為婦人常到家關心，應該不會騙人，婦人久久不肯離開，直到當地里長、警察都到場，婦人才打消念頭。

梅雯霞表示，高齡者的人際關係和社會互動是很棘手的問題，希望大家能多關心，若發現疑似強行推銷牟利，可聯絡警方等單位處理。

社會處指出，目前全縣列冊1131名獨老，尚未接獲反映強行推銷詐騙，獨老買推銷商品，有些可能是情感連結，認為雖不實用，但不覺得受騙，社會處將加強宣導，並多向獨老了解狀況。