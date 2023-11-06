南庄「新夏泰客音樂會」系列活動 11月11日起遊客中心登場

苗栗縣南庄鄉公所為了行銷屬於南庄的讀唱音樂饗宴，今天下午特舉行「2023第14屆新夏泰客音樂會」記者會，現場由蓬萊國小的新客家舞龍等熱鬧開場表演揭開序幕，預告系列活動將於11月11日起，為期一個月的周六、周日，在南庄遊客中心戶外廣場隆重登場，現場。

主辦單位表示，本屆音樂會以「在南庄讀唱！Solo Culture in Nanzhuang」為主題，主要是呈現南庄多元文化的交融與豐富性，這場盛會代表了新住民、賽夏族、泰雅族、客家人四大不同群體，將透過音樂、體驗、市集、導覽，展現多元族群的獨特文化內涵；此外，還將進一步深入南庄各個景點，與當地社團合作，為觀眾帶來快閃演出，讓大家有機會更深入認識南庄。

慢城南庄作為代表台灣族群融合的風景，為詮釋多元文化的時代風華，11月11日起至26日，以「好好客」、「原風味」、「無國界」三大主題，舉辦新夏泰客音樂會。適逢甜柿豐收季節，也規畫「原味市集」，邀請縣內各知名休閒農業區並展示在地豐富多樣的原客特色商品。