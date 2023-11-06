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苗栗農田拉警報！「蝨燒」致稻禾枯萎倒伏 農改場提醒防治
苗栗縣公館鄉部分水稻田最近發生「蝨燒」現象，農業部苗栗區農業改良場調查，發現褐飛蝨族群數量上升，對苗栗地區水稻田發布警報，提醒農民加強巡田防治。
水稻陸續進入乳熟期，公館鄉農會發現部分水稻枯黃倒伏，苗栗區農改場勘查，發現褐飛蝨危害，部分田區已有蝨燒現象，日前在公館鄉農會中義倉庫召開水稻褐飛蝨緊急防治座談會，呼籲農民加強晚熟水稻飛蝨類防治工作，以確保水稻產量。
農改場指出，褐飛蝨成蟲偏好聚集水稻基部及中段，吸取稻液危害，受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎、倒伏，造成蝨燒現象，經調查發現苗栗地區有褐飛蝨族群數量上升，發布苗栗地區水稻飛蝨類發生警報。
農民可選用農藥資訊服務網推薦藥劑防治，飛蝨類可選用包括10%賽速安水溶性粒劑每公頃0.3公斤；9.6%益達胺水懸劑每公頃0.4公升；25%派滅淨水懸劑，每公頃0.8公升；20%達特溶性粒劑，每公頃0.4公斤等，用藥時務必遵守藥劑使用方法及安全採收期。
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