張善政變七代目火影開跑 火影修煉路跑萬人最高齡95

桃園市長張善政今天上午在大溪石門水庫主持火影忍者修煉路跑嘉年華活動，化身「七代目火影」與大人、小孩變裝忍者修煉，張善政表示，火影忍者修煉路跑這次有長輩參加的全齡組開放報名就秒殺，很多全家出動，以後祖孫就沒代溝，下周還有親子者營、全齡動漫音樂會，歡迎大小忍者再相見。

這項火影忍者修煉路跑嘉年華活動，市政府與全球知名動漫「火影忍者」合作舉辦，張善政化身成「七代目火影」與出席議員、路跑長者、大人小孩變裝同樂，一起擺出動漫招牌的「火影跑」姿勢開跑，在石門水庫路跑修煉健身及欣賞美景，許多祖孫三代全家參加，吸引萬人參加，年齡最大95歲、最小1歲，相差94歲，人人都是「火影忍者 」輕鬆休閒一上午。

張善政表示，看到這麼多民眾參加火影忍者修煉路跑很高興，這次路跑修煉鼓勵全家一起來，全齡組只要有65歲以上長輩或年齡相差50歲成員，一開放報名就秒殺，可見大家都很期待全家大小一起參與的休閒活動，也許很多長輩不認識火影者，路跑後，長輩與小朋友就沒有代溝了，更能增進親子感情，下周六日還有全齡動漫音樂會、親子忍者營忍者活動，歡迎大小忍者一起來。