3成青農投入創新 新豐雜糧產銷第1班獲全國優良產銷班
新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第1班青農比例接近3成，今年參加農業部舉辦的2023年全國農業產銷班選拔，在全國5604個產銷班中脫穎而出，當選全國前20名優良農業產銷班，新竹縣政府送上「50萬」獎勵金充實產銷班的軟、硬體。
新豐鄉雜糧產銷班第1班青農劉政育採用與生態共榮的無毒友善耕作方式，使用各種益菌幫助稻米生長茁壯，農田也利用石門水庫純淨水源灌溉，在妻子許毓珊設計下創立的「大口吃米」、「海豐」等產銷班共同品牌，並設立專屬蝦皮賣場、Facebook粉絲團，提供交流及行銷平台，開拓「農民直銷站（農村社區小舖）」等直銷通路，突破傳統行銷模式。
不只種植稻米，該班也種植黑豆及高梁，高粱也委託酒廠製成高粱酒，黑豆除了在各大農會販售外，也加入新竹縣國中小學營養午餐菜單，並攜手推動食農教育，與新庄子地方創生合作，該班28%的班員是青農，並取得「產銷履歷集團驗證」、「有機農產品驗證」。
新竹縣農業處表示，響應政府「食農教育」，新豐鄉雜糧產銷班第1 班舉辦各式體驗活動，也推動種植大豆、高糧、食用玉米、硬質玉米、薏苡、蕎麥等作物，響應雜糧轉作政策，協助水稻新品種推動、學校營養午餐及農業保險等相關政策推動不遺餘力。
新竹縣農業處長傅琦媺指出，為鼓勵農民加入產銷班提昇農業競爭力，新竹縣長楊文科大幅上修績優產銷班的獎勵金額，入選全國十大績優產銷班可獲100萬元獎勵、入選全國優良農業產銷班獎勵金為50萬元，入選新竹縣十大績優產銷班則有20萬元獎勵。
配合今年全國農業產銷班評選作業，新竹縣政府先辦理轄內172個產銷班考評，新竹縣前10大績優產銷班包括新豐鄉雜糧產銷班第1 班、峨眉鄉特用作物苦茶產銷班第4 班、峨眉鄉茶葉產銷班第1班、竹東鎮雜糧產銷班第1班、新埔鎮果樹產銷班第21班、新埔鎮果樹產銷班第16班、北埔鄉稻米產銷班第1班、關西鎮蔬菜產銷班第5班、寶山鄉果樹產銷班第3班、湖口鄉蔬菜產銷班第3 班等。
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