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苗栗縣3鎮23里生態熱區遊蕩犬問題 明天啟動移除計畫

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣3鎮23里明天啟動農業部生態熱區移除遊蕩犬計畫，捕捉、收容、不回置，並鼓勵認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣3鎮23里明天啟動農業部生態熱區移除遊蕩犬計畫，捕捉、收容、不回置，並鼓勵認養。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣3鎮23里明天啟動農業部生態熱區移除遊蕩犬計畫，全面捕捉熱區無主遊蕩犬，並發給當地居民每隻6000元認養獎勵金，此外，高密度訪查有主犬家戶，從源頭管理，多管齊下減少犬與人類、野生動物衝突。

農業部最新全國遊蕩犬隻數量調查，推估去年近16萬隻，前年110隻野生動物遭犬攻擊，苗栗縣3鎮23里第一波畫入生態熱區，禁止餵食遊蕩犬，縣府農業處明天至年底，委託辦理逐戶家訪、寵物登記、寵物絕育，宣導不放養，及遊蕩犬捕捉、絕育、移置工作。

3鎮23里明天起全面捕捉遊蕩犬後不回置，農業處在動物保護教育園區規畫專區收容，為使犬隻可以在環境變動最小情形下，繼續在原所在社區內獲得照顧，促使住戶能共同參與改善在地問題，及親善友愛共存，提供當地居民認養從熱區內捕捉遊蕩犬，每隻6000元的獎勵金。

此外，熱區將啟動高密度逐戶家訪，協助完成寵物登記、狂犬病疫苗施打及絕育，宣導不放養、不棄養，善盡飼主責任，必要時開立限期改善通知單，如果未完成改善，則將相關資料移案動物保護防疫所裁處。

動防所指出，3鎮23里生態熱區，包括後龍鎮南港及中和里，通霄鎮白東、白西、內島、新埔、福龍、通灣、福源、烏眉、內湖、平安、通西、平元、楓樹及通東里，卓蘭鎮苗豐、上新、內灣、新厝、中街、新榮及老庄里，籲請民眾注意配合，改善並降低遊蕩犬問題。

寵物 農業部 認養

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