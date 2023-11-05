銅鑼喊「病死豬化製廠」撤案

苗栗縣政府在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，被地方認定是蓋「病死豬化製廠」，鄉民為此成立自救會、發起連署，農業部前天發文將縣府計畫案「退還」要求補件。自救會表示中央已聽見地方心聲，反化製廠連署已達6000人，明天將赴農業部表達訴求，要求撤銷設置案。

縣長鍾東錦先前曾表明此案為中央補助辦理，未來交由中央評估「如果不對就不做」。縣府農業處說明，尚未收到農業部公函，並強調全案與化製廠不同，主要是規畫設置代處理堆肥場，處理包括禽畜糞、死廢畜禽及稻殼、稻桿、枯枝落葉等農業生產廢棄物，達到資源循環再利用。

自救會志工顧問、鄉民代表徐裕逢表示，鄉親極力反對在銅鑼設置病死豬化製廠，自救會每天利用上、下班時段在工業區路口拉布條，不吵不鬧表達地方心聲，抗議行動將持續到議會總質詢。

徐裕逢也表示，農業部3日發文指出縣府擬興設禽畜糞沼氣發電設施，但本案包含專案輔導設置項目代處理堆肥場，要求縣府重新估算場內廢水來源及產生量作適當規畫，也提到全案用地屬特定農業區，周邊田區環境完整，興設代處理堆肥場應加強說明區位、面積必要、合理及無可替代性。

「縣府送到中央的計畫書與地方說明會內容並不相同。」徐裕逢提出質疑，並認為縣府計畫未強調需要地方共識的重要性，自救會明天將赴農業部畜牧司表達地方反對設置案的心聲。