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桃議員批無兒童、市立醫院 市府：先爭取更多醫療資源

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
呂林小鳳關切桃園沒有兒童醫院、市立醫院。圖／桃園市議會質詢影像
呂林小鳳關切桃園沒有兒童醫院、市立醫院。圖／桃園市議會質詢影像

桃園市議員呂林小鳳今天在議會總質詢指出，八德、大溪、平鎮及中壢周邊欠缺兒童或婦幼醫院，市府原有意在中央大學八德校區用地規畫兒童醫院，但被衛福部退回，應積極提出替代方案。副市長王明鉅說，目前市立醫院選址仍在評估階段，將爭取更多醫療資源進駐。

呂林小鳳說，依據衛生局提供的資料，目前桃園24小時兒科急診責任醫院包括林口長庚、部桃及國軍桃園總醫院，嬰兒病床總數只有83床數量明顯不足；其中林口長庚醫院的病患桃園約占49%，還需服務台北、新北、竹苗等其他縣市民眾，等於縮減桃園民眾醫療權益，衛生局也正進行桃園市立醫院選址，市府應該說明目前規畫進度。

副市長王明鉅表示，桃園市立醫院選址目前仍在可行性評估階段，待定案後將進一步考量床位申請等規畫，且設立醫院最重要的是醫療人員，而醫療人員又與地方有關，包括交通問題、周邊居民總量及需求等，都會影響評估結果。

王明鉅強調，除了設立新醫院外，市府現階段也會爭取更多醫療資源，包括透過醫學中心支援在地醫療服務等，提升桃園整體醫療量能。

桃園 衛生局 王明鉅

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