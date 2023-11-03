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交通部願意移轉機捷產權 張善政盼中央先幫忙增購列車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
呂林小鳳（左）質詢機捷產權轉移問題，張善政（右）表示，交通部願意移轉產權給市府，但是有許多細節要討論。圖／取自桃園市議會錄影畫面
呂林小鳳（左）質詢機捷產權轉移問題，張善政（右）表示，交通部願意移轉產權給市府，但是有許多細節要討論。圖／取自桃園市議會錄影畫面

桃園市議員呂林小鳳、李宗豪今天在議會總質詢關切桃園機場捷運列車採購計畫，還有中央是否願意把機捷產權移轉給桃園市政府？張善政表示，機捷增購列車計畫已經送交通部，會繼續爭取支持。另外，交通部也願意把機捷產權轉給市府，不過還有資產計算等細節需要討論。

呂林小鳳質疑，市府要向中央拿錢採購捷運車廂，過去有中央幫忙採購捷運列車的例子嗎，市府的要求行得通嗎？張善政說明因為機捷當初是交通部建造，產權也屬於交通部，市府代為營運（桃園大眾捷運司），現在運量增加有必要加購列車，已經提計畫爭取，過去也在公開場合向中央表達需求。

張善政總質詢結束後受訪表示，他上任時就知道先前交通部願意移轉機捷產權給市府，不過因為當中涉及機捷還有聯合開發等土地資產價值，與桃捷公司過去虧損等財產統計，再者市府希望資產移轉前，交通部能先同意幫機捷增購列車。

張善政說，中央雖然也知道機捷有增購列車的需求，但確實要再考慮，他也曾私向下行政院副院長鄭文燦反映，鄭副院長也明白機捷的需求，對增購列車抱持正面的看法，只是交通和市府要再討論，需要精打細算讓雙方都覺得公平，不過從長遠看市政府一定會接手機捷的產權。

桃園市政府表示，疫情過後，桃園機場捷運運量大增，基北北桃1200月票今年7月1日上路後，捷運運量再增加，假日單日運量常破10萬人，張善政和桃捷公司多次請交通部封忙增購列車，但一直未獲同意。市府估計從下單到交車要3年，如果不及早採購，等到現在的列車不堪負荷，不要說要增班，連維持既有班次都有困難。

市府指出，機捷目前有11輛直達車、20輛普通車，原先計畫增購9輛直達車、6輛普通車組總經費80.4億，不過因為基北北桃1200月票，還桃竹竹苗等月票上路，機捷通勤人數增加，增購列車調整為4輛直達車、11輛普通車經費80多億元，採購計畫已經送交通部。副市長王明鉅說，未來桃園國際機場第三航廈和第三跑道啟用，也是機捷需要增購列車的主因之一。

機捷 張善政 桃園

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