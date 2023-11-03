桃園總圖影院縮水 挨批不如雙北

桃園市立圖書館總館附設電影院因為內部改裝需申請建照，至今尚未開幕，經業者重新評估後電影院減少一個樓層，座位數從914個大減至398個。有民代昨在議會關切如此規模不比雙北，也不如附近台茂影城有1千多個座位，憂心總館影廳啟用後恐成「民怨破口」，籲市府未雨綢繆。

市長張善政回應，降低電影院座位數是經營運督導委員會審查通過，電影院其他空間會另作他用，仍有商業營收，應不影響市府權利金，但張善政昨也允諾，會要求廠商檢討降低電影院座位數的理由，重新評估座位需求。

總圖基地內的電影院棟有5層樓高，據了解，因為經營團隊重新評估市場，決定縮減電影院規模，只保留頂樓（相當於4、5樓）的電影廳，原1至3樓改為文創商場。

市議員凌濤昨天在議會總質詢時抨擊，前市府同意取消一個樓層的電影院，廳間數和座位變更少，但總圖和影城在藝文園區，假日人潮眾多，這樣的規畫是連帶影響市民買票權益，也憂心造成市府營收減少及權利金縮水，應該要重新與廠商討論。

教育局長劉仲成答詢表示，圖書館總館的圖書館棟與電影院棟2樓通廊廣場，曾評估作為露天電影院，若適當規畫將有150個至200個座位。此外，營運督導委員會剛組成，將處理電影院棟營運事宜，後續會加強辦理成效。