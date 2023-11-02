遞補范振龍當選竹縣議員 國民黨籍陳栢誠6日宣誓就職

新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，今年6月由國民黨籍落選頭范振龍遞補，但范振龍也因現金行賄選民，民事一審被判當選無效，雖還可上訴二審，但范振龍放棄上訴，全案確定。新竹縣選舉委員會今天正式宣布由第2高票落選者、國民黨籍陳栢誠遞補議員缺額，並頒發當選證書，預計6日宣誓就職。

新竹縣長楊文科與新竹縣選舉委員會主任委員陳季媛今天頒發當選證書給陳栢誠並表達恭賀，陳栢誠則將在下周一至新竹縣議會宣誓就職。選委會表示，陳栢誠經中央選舉委員會在10月27日公告遞補當選，任期至2026年12月25日止。

遞補陳德木的范振龍，9月初遭新竹地院民事庭一審判決當選無效，范振龍最後放棄上訴，全案9月26日確定。刑事部份，新竹地院一審依選罷法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。檢察官不服一審判決提起上訴，高等法院斥責范振龍賄選，嚴重破壞選舉制度，改判3年2月徒刑、褫奪公權4年，范振龍上訴最高法院中。