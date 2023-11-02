大量上班族遲到！國道施工致竹科交通黑暗1天 王婉諭要交通部檢討

國道1號新竹段南下昨天因施工引發新竹市區交通大癱瘓，造成大量竹科上班族遲到，立委王婉諭指出正是竹科的交通錯誤政策導致，交通部應立即檢討，否則竹科作為國家重要產業基地，若再持續交通亂象，恐怕會造成非常大的社會成本。

王婉諭批評，當政者缺乏遠見，正是新竹交通問題遲遲無法解決的原因，昨天只因國道高速公路在尖峰時段施工，就導致新竹市與竹北車潮大量回堵，新竹縣市連接橋梁的車流更是一動也不動，引發民怨四起，交通部應檢討錯誤的決策、儘速修正。

王婉諭指出，國道施工導致的塞車潮是交通部必須徹底檢討的，應避免未來重蹈覆徹導致同樣的狀況重演。她提到，從她10年前還在竹科工作時就深受塞車問題所擾，想不到10年後同樣的問題還是沒有解決，就算沒有國道施工，通勤時段還是塞車不斷，交通已成為新竹縣民最在意的問題，急需迫切的改變。

王婉諭直指，民眾早已表達這樣的心聲多年，很遺憾從中央到地方卻始終沒有正視，才導致塞車困境延宕至今，就是因為縣政府與當權者都曾積極表示要解決交通問題，卻沒有拿出實質作為，才讓民眾非常失望。

王婉諭強調，新竹不只需要提升大眾運輸的公車路網與軌道建設，同時在竹北交流道設計、五楊高架延伸段、橫跨頭前溪的替代道路等重大建設上，更需要加速改善與興建，且目前許多市區道路號誌與標線的設計不當，恐也是造成塞車問題的主因之一。時代力量會持續關注，並提出具體可行的改革方案，希望真正理解民眾需求的、為大家解決問題。