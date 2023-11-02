苑裡水災復舊工程有譜 立委陳超明服務處再邀官員履勘
苗栗縣海線地區今年8月5日發生強降雨，造成苑裡鎮有多處淹水災損，距今快3個月，部分受損災情仍未修復，立委陳超明服務處今天傳來好消息，經向水利署爭取補助全區致災淹水改善調查評估可行方案經費約600萬元，委由縣府調研後，已正式向行政院提出公共設施災後復建經費申請補助。
陳超明服務處指出，當初為了實地瞭解災情，隨即於8月9日邀集水利署、水保署、農水署各單位副署長前往勘災，之後委託縣政府水利處利用該600萬元經費查估所有的受災地區及改善方案。
目前已成功爭取核定苑裡鎮南勢里3鄰野溪護岸災害復建工程計603萬元，將於兩星期內辦理施工規畫說明，並於一個月內完成上網招標；近日民眾反映該處交通維護照明與警示設施不足部分，已通報公所立即加設，以維護用路人安全。
另外，由於舊有南溪橋樑底高83.24公尺，較50年洪水位85.23公尺，不足2.08公尺，遠不符防洪需求，導致堵塞造成上游溢流淹沒農田、淘刷道路等災害，急需改建，水利署已於10月30日核定南溪橋改建工程總經費2580萬元。
昨午陳超明服務處再度邀集水保署、水利署及縣府水利處至現場履勘，針對施工規畫、工作期程進行討論，以利後續能以最快速度進行災後復建工程，好讓鄉親盡早恢復生活。
陳超明上午表示，苑裡地區的緊急搶修工作已啟動，接下來會與縣政府持續合作，提前部署整塊區域災害範圍的防治，以避免極端氣候再造成對鄉親生命財產不可預期的傷害。
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