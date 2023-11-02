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國道施工釀新竹交通癱瘓惹民怨 林思銘怒轟交通部失職

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘（右1）過去積極爭取國道1號竹北第二交流道。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘（右1）過去積極爭取國道1號竹北第二交流道。圖／林思銘辦公室提供

國道1號新竹南下段昨天因道路施工，不僅高速公路回堵超過20公里，甚至新竹市區、竹北市區都出現交通全面癱瘓，大量竹科上班族因而遲到，引發民怨。國民黨立委林思銘怒轟交通部失職，要求中央務必解決背後3個結構性問題，否則新竹的塞車問題永遠無解。

林思銘指出，國道施工不僅影響高速公路車流，竟然還引發新竹空前的交通大混亂，不少竹科人因此上班遲到。林思銘抨擊交通部為何同意在上班尖峰時段施工，質疑中央官員連竹科尖峰時段施工會造成交通大亂的基本常識都沒有嗎，有誰要為這樣的疏失負起行政責任，民眾因為空前大塞車造成的損失，可以申請國賠嗎。

林思銘表示，除了相關的行政責任釐清與追究外，此事件更凸顯竹科生活圈的交通問題必須被重視，他認為有3個實際問題必須要被解決：

首先，竹北交流道設計不良的問題，過去因為低估竹科帶來的發展效益，半套的交流道設計容易造成車輛回堵，原有設計上的缺失勢必被改善。

第二，竹北人口暴增，連帶車流量大增，因此要盡快規畫興建全套完整的竹北第二交流道，進行區域的車流分散，這一部分他已經在積極會勘爭取中。

第三，過去就有鄉親提到台68線東西向快速道路，為何沒有直接連結國1與國3系統，如果能直接連結國道系統，也能提供竹東到竹北地區的龐大上班人潮方便的交通系統，同時疏解國道上堵塞的車潮。

林思銘表示，針對相關的交通建設爭取，已經有部分的成果，但對於新竹地區的需求還是遠遠不足，未來他會持續爭取完整改善新竹交通問題的建設，持續監督中央政府重視並解決新竹鄉親堵車的問題。

新竹 林思銘 國道

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