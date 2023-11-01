北橫第一站景點來了 張善政：遊客中心經國紀念館開幕
桃園市大溪經國紀念館封館2年，市長張善政今天下午主持北橫遊客中心暨經國紀念館重新開幕啟用，打造北橫遊玩起點第一站，參覽蔣經國總統一生，玩「經國先生對我說」，張善政表示，北橫遊客中心是北橫旅遊線起點，該中心和經國紀念館重新開幕，提供遊客遊憩休息、一覽經國先生事蹟，歡迎喜愛山川美麗風景民眾到北橫走走，市府也積極爭取北橫國家風景區。
市府觀旅局由交通部觀光署補助7000萬元經費，進行「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫」統包工程，其中經國紀念館前年11月封館，斥資700萬元重新整修外觀及展館，打造北橫遊客服務中心、經國紀念館成為新的北橫入口意象起點，成為台7線（北橫公路）起點的第一站。
該項重新開幕啟用典禮，觀旅局現場邀請重機車隊、自行車隊參與，向大眾宣告北橫旅遊各景點，張善政坐上重機啟動，歡迎未來重機車及自行車友、山友、遊客造訪覽勝，張善政與多位議員也走進經國紀念館參觀蔣經國總統生平，張也輸入姓名進入「經國先生對我說」互動，顯現經國先生給的一段話「挑擔要揀重擔挑」，市議員舒翠玲笑稱有道理，張善政肯定經國先生的功績。
張善政表示，遊客來此遊憩休息，也能一覽經國先生事蹟，開幕只是一個起點，北橫很多景點還在陸續整修，北橫遊客中心是北橫旅遊線的起點，市府也努力爭取北橫畫設為國家風景區，北橫山明水秀絕對夠資格成為國家風景區，還有4日慈湖園區亦將重新開放，晚上水舞一大亮點，北橫沿線美不勝收，歡迎喜愛山川風景民眾踴躍來玩。
市府觀旅局長周柏吟表示，為推銷「探索北橫」觀光品牌，市府建設北橫支線遊憩設施提升計畫建造觀景眺望台完成，慈湖園區遊憩環境優化計畫斥資5500萬元，將地景雕塑結合再造自然景觀北橫也已完成預定4日重新開幕，還有後慈湖服務設施活化計畫、羅浮小烏來地區景觀遊憩系統改善計畫等重塑北橫景點工程本月相繼完成後，將全面推動北橫一年四季多元旅遊好去處。
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