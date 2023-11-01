北橫第一站景點來了 張善政：遊客中心經國紀念館開幕

桃園市大溪經國紀念館封館2年，市長張善政今天下午主持北橫遊客中心暨經國紀念館重新開幕啟用，打造北橫遊玩起點第一站，參覽蔣經國總統一生，玩「經國先生對我說」，張善政表示，北橫遊客中心是北橫旅遊線起點，該中心和經國紀念館重新開幕，提供遊客遊憩休息、一覽經國先生事蹟，歡迎喜愛山川美麗風景民眾到北橫走走，市府也積極爭取北橫國家風景區。

市府觀旅局由交通部觀光署補助7000萬元經費，進行「北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫」統包工程，其中經國紀念館前年11月封館，斥資700萬元重新整修外觀及展館，打造北橫遊客服務中心、經國紀念館成為新的北橫入口意象起點，成為台7線（北橫公路）起點的第一站。

該項重新開幕啟用典禮，觀旅局現場邀請重機車隊、自行車隊參與，向大眾宣告北橫旅遊各景點，張善政坐上重機啟動，歡迎未來重機車及自行車友、山友、遊客造訪覽勝，張善政與多位議員也走進經國紀念館參觀蔣經國總統生平，張也輸入姓名進入「經國先生對我說」互動，顯現經國先生給的一段話「挑擔要揀重擔挑」，市議員舒翠玲笑稱有道理，張善政肯定經國先生的功績。

張善政表示，遊客來此遊憩休息，也能一覽經國先生事蹟，開幕只是一個起點，北橫很多景點還在陸續整修，北橫遊客中心是北橫旅遊線的起點，市府也努力爭取北橫畫設為國家風景區，北橫山明水秀絕對夠資格成為國家風景區，還有4日慈湖園區亦將重新開放，晚上水舞一大亮點，北橫沿線美不勝收，歡迎喜愛山川風景民眾踴躍來玩。