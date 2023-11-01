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竹縣開辦幼兒定點臨托 平日每小時2百元須預約

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府在綜合社會福利館親子夢想館開辦幼兒定點臨托，今天上路，同時段最多收托4名嬰幼兒，未滿2歲者最多收托2人，須預約，平日收費每小時200元、假日250元，每次臨托至少2小時。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣定點臨托空間設置於新竹縣親子夢想館內，館內打造符合幼兒安全的托育空間及提供適齡適性的教玩具，聘請專業托育人員照顧幼童，建立友善育兒環境，分攤家庭照顧負擔。

新竹縣長楊文科說，新竹縣綜合社會福利館今年8月全新啟用，結合托嬰、親子育樂與脆弱家庭支持，其中，2樓為服務0至6歲嬰幼兒的親子夢想館，設有玻璃屋沙坑等，11月起擴大加碼定點臨托服務，讓服務更完善。

縣府表示，定點臨托服務對象為滿6個月以上至未就讀國民小學前兒童，收托時間為每週二至每週日上午9時至下午5時止，臨托費用平日每小時新台幣200元，假日每小時250元，每次至少托育2小時為原則。

縣府指出，同一時間最多收托4名嬰幼兒，未滿2歲者最多收托2人，服務採預約制，需於托育服務使用前3個工作天攜帶戶口名簿影本、申請人身分證至新竹縣綜合社會福利館2樓填寫申請契約。

新竹 親子 托育

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