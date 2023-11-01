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苗栗縣舉辦優質大閘蟹評鑑出爐 養殖戶鄧良洲獲特等獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦受邀到場觀摩參賽大閘蟹後，指示農業處爭取補助、輔導擴大養殖面積，未來成立蝦蟹養殖專區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦受邀到場觀摩參賽大閘蟹後，指示農業處爭取補助、輔導擴大養殖面積，未來成立蝦蟹養殖專區。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣優質大閘蟹評鑑競賽暨觀光產業推廣活動，今天中午在苑裡鎮漁香園餐廳舉行，經專業評審根據大閘蟹的膏黃飽滿度、外觀及口感3大指標進行評比，現場評鑑結果出爐，養殖戶鄧良洲贏得特等獎殊榮。縣長鍾東錦到場頒獎表揚，並指示農業處爭取補助、輔導擴大養殖面積，未來成立蝦蟹養殖專區，優化品質更勝大陸。

苗栗縣今年有30戶優質大閘蟹養殖戶，養殖約17.4公頃，約放養30萬4700隻蟹苗，採綠色生態及疏養方式，另使用益生菌改善水質，出售前必須通過64項農業及戴奧辛殘留檢測。

縣府為擴大蟹農交流提升養殖技術，結合優質大閘蟹產銷協會及一級棒大閘蟹推廣協會，連續第13年辦理優質大閘蟹評鑑競賽，今年有24戶參與評鑑、互相觀摩交流，由5位專業評審依3大指標評比。

評鑑結果中午揭曉，養殖戶鄧良洲的大閘蟹以最高分獲得特等獎最高殊榮；兩協會總幹事陳雲湧與徐金堆也以優異成績，雙雙獲得頭等獎，另4位得獎人分別是張進德、吳克豐、張錦雲及陳英傑；另優等獎6人，分別是邱俊義、陳石豐、林怡樓、賴鳳嬌、曾新豐及李妙貞。

鍾東錦引用紅樓夢形容品蟹是一種文化，也是人生一大享受，當今也是宴會中的飲食聖品。他說，苗栗優質大閘蟹養殖技術已臻成熟，建議不必擴增養殖戶數，但可以推廣養殖面積，以增加產量。另外，縣府將爭取中央補助經費，輔導蟹農成立一處大面積的蝦蟹養殖休閒專區，擴大養殖面積並增加產量，因應市場需求。

苗栗縣今天中午舉辦優質大閘蟹評鑑活動，結果揭曉養殖戶鄧良洲（圖中）榮獲特等獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天中午舉辦優質大閘蟹評鑑活動，結果揭曉養殖戶鄧良洲（圖中）榮獲特等獎。圖／苗栗縣政府提供
現場專業評審根據大閘蟹的膏黃飽滿度、外觀及口感3大指標進行評比。圖／苗栗縣政府提供
現場專業評審根據大閘蟹的膏黃飽滿度、外觀及口感3大指標進行評比。圖／苗栗縣政府提供

大閘蟹 鍾東錦 苗栗縣

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