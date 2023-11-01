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活動中心租借太搶手引紛爭 桃市府拚3年完成E化登記

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民活動中心常因管理租借問題鬧紛爭，民政局表示，已設計線上租借系統，全市市民活動中心預計2026年底完成E化。示意圖。本報資料照片
桃園市民活動中心常因管理租借問題鬧紛爭，民政局表示，已設計線上租借系統，全市市民活動中心預計2026年底完成E化。示意圖。本報資料照片

桃園市共有516個里，但只有370個市民活動中心，多里共用情況普遍，常為搶熱門時段爭論不休。民政局今天在市政會議表示，已設計線上租借系統，目前除復興區，其餘12個行政區都各有1個試辦點，預計明年3月起增加線上租借場所至30%，並逐年編列預算，擴大辦理，全市市民活動中心預計2026年底前完成E化。

全桃園有516里，不少里共用活動中心，導致許多里長和社區發展協會互搶熱門時段辦活動，甚至為此鬧上警局，議員黃家齊、黃瓊慧、于北辰等民代都呼籲，民政局應有明確租借規範，並上網公告租借標準，不要讓資源被少數人把持。

民政局副局長藍品畯今天表示，桃園市民活動中心涵蓋率約71.71%，常因管理租借問題有所紛爭，因此民政局研擬推動E化租借、E化門禁、E化管理等3大管理精進作為，以朝向智慧市民活動中心的目標邁進，目前除復興區以外，已擇定桃園12區各1場地試辦，預計3年內達成全市推動的目標。

藍品畯指出，目前市民活動中心申辦方式，是到各區公所臨櫃申請，隨著科技發展，市民活動中心導入E化租借、E化門禁、E化管理等3大服務，民眾除可至線上「桃園場地租借」 租借系統完成租借，也可透過智能管理，讓使用資訊公開化及透明化，提供更便利的管道申請使用；另可透過智慧遠端門禁及數據管理，統計分析使用情形。

市長張善政則提醒，考量市民活動中心的服務人口多以長者居多，可能較不熟悉E化管理工具，請民政局推動政策時，應給予地方里長、長輩們更多協助及溝通，避免造成更多不便。

桃園 于北辰

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