聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空城拆遷戶抗議 張善政提5新利多

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園航空城拆遷戶、自救會和聲援團體上千人昨到市府集會，要求兌現前市府提出的1坪換1坪、先建後拆等承諾，市長張善政當場宣布5點承諾，包括建物拆遷補償點數加2成、最後搬遷加15％、安置住宅降價、安置街廓補貼和貸款不計年齡，逾半民眾滿意離去，但議員游吾和不滿承諾與民眾要求落差大，揚言不排除到桃園機場抗議。

府前廣場昨早擠滿抗議民眾，國民黨議員徐其萬、第2選區立委參選人涂權吉等人，搭舞台高喊張善政兌現政見，民進黨議員游吾和、立委黃世杰在另一頭抗議。

張善政上台向民眾鞠躬強調「辛苦了」並提出5點新承諾，首先，建物拆遷補償費會調高20％，自拆獎勵金也調高2成；第2，安置住宅及土地備妥才請居民搬遷，最後搬遷者加發15%獎勵金；第3，降低安置住宅售價，達到先前宣布的標準。

第4，協助自行興建房屋居民一定的建築費用，有需要再安排安置住宅免費中繼入住；第5，部分居民貸款困難，將協調金融單位認定貸款，不限年齡。

張善政離去後，約500位民眾仍不滿，續留現場，游吾和一度要進市府遞交陳情書，與維持秩序的警力推擠，不慎摔倒擦傷。

游吾和強調，張善政的承諾還是和民眾期望有很大落差，前市長鄭文燦違法失職沒依法調高評點，張善政自己宣布評點調到14.7根本沒法源依據，依規今年評點應為16.8，市府要依法行政，2周內沒答案就機場見。

張善政 桃園機場 議員

延伸閱讀

桃園航空城拆遷戶市府陳情抗議 張善政現身回應5新利多

點名賴清德記取教訓 張善政籲選舉回歸政策 再講台積電 就是傷害產業

桃園滯洪池變身「地下宮殿」 張善政、鄭文燦宣布啟用

桃園捷運潛盾創3紀錄 張善政：拚大廟到藝文117年通車

相關新聞

陪伴山友逾半世紀 369山莊拆屋重建

陪伴山友逾半世紀的雪霸國家公園「三六九山莊」將走入歷史，因舊建築老舊且結構受損，雪管處拆屋重建，今起至12月1日在於雪霸...

航空城拆遷戶抗議 張善政提5新利多

桃園航空城拆遷戶、自救會和聲援團體上千人昨到市府集會，要求兌現前市府提出的1坪換1坪、先建後拆等承諾，市長張善政當場宣布...

銅鑼反對設畜牧循環中心

針對苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方昨天成立自救會，議員也提案，並透過立委質詢，三箭齊發要求縣府撤案，縣長鍾東...

車友請注意！台3線獅潭「雙輸」區測路段 11月起恢復執法

車友注意了！苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線公路有兩處路段實施區間測速，但車友團體抱怨區間測速反而讓沿線成了「最吵的路段」，苗...

等到天荒地老...機捷增購列車2026才上線 桃議員：班距比火車還久

疫後機捷運量攀升，但班次太少、班距時間過長，讓民眾直呼等到天荒地老。桃捷公司今到議會工作報告，民代直言機捷班距在六都中最...

桃園大溪埔頂水資中心一期終啟用 每天處理7500噸汙水

桃園市大溪埔頂心下水道系統興建迄今13年一波三折，內政部補助下，4年前市政府另找新址用地克服困難，桃園市長張善政、內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。