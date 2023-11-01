航空城拆遷戶抗議 張善政提5新利多

桃園航空城拆遷戶、自救會和聲援團體上千人昨到市府集會，要求兌現前市府提出的1坪換1坪、先建後拆等承諾，市長張善政當場宣布5點承諾，包括建物拆遷補償點數加2成、最後搬遷加15％、安置住宅降價、安置街廓補貼和貸款不計年齡，逾半民眾滿意離去，但議員游吾和不滿承諾與民眾要求落差大，揚言不排除到桃園機場抗議。

府前廣場昨早擠滿抗議民眾，國民黨議員徐其萬、第2選區立委參選人涂權吉等人，搭舞台高喊張善政兌現政見，民進黨議員游吾和、立委黃世杰在另一頭抗議。

張善政上台向民眾鞠躬強調「辛苦了」並提出5點新承諾，首先，建物拆遷補償費會調高20％，自拆獎勵金也調高2成；第2，安置住宅及土地備妥才請居民搬遷，最後搬遷者加發15%獎勵金；第3，降低安置住宅售價，達到先前宣布的標準。

第4，協助自行興建房屋居民一定的建築費用，有需要再安排安置住宅免費中繼入住；第5，部分居民貸款困難，將協調金融單位認定貸款，不限年齡。

張善政離去後，約500位民眾仍不滿，續留現場，游吾和一度要進市府遞交陳情書，與維持秩序的警力推擠，不慎摔倒擦傷。

游吾和強調，張善政的承諾還是和民眾期望有很大落差，前市長鄭文燦違法失職沒依法調高評點，張善政自己宣布評點調到14.7根本沒法源依據，依規今年評點應為16.8，市府要依法行政，2周內沒答案就機場見。