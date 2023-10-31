苗栗推「終身學習月」及「學習商舖」 從學習創造產值

苗栗縣政府推動民眾終身學習風氣及認知、開發行動力，今年率先全台各縣市將11月定為「終身學習月」，並首先提出「終身學習商舖」概念，結合社區、農會及青創團體成立15家，上午辦理全縣首屆終身學習月啟動記者會，期盼縣民透過終身學習不斷成長，翻轉自身成就及苗栗發展。

縣府教育處指出，2019年起縣府爭取辦理教育部學習型城市計畫，希望打造苗栗全民愛學習風氣，過去國內從小學到大學的教育體系發展終身學習觀念，並有社大、樂齡學習中心辦理成人教育，其實終身學習概念不限年齡層，任何人都應有終身學習的概念來豐富、強化人生發展。

縣府有鑑於此，今年特別將11月設為「終身學習月」盼凸顯終身學習的價值，上午啟動儀式，由農會、社區協會、青創團體成立的部分商舖也到場展示，呈現各式商品、產品的DIY體驗。

教育部城市終身學習計畫主持人吳明烈指出，終身學習可以從learning轉化成earning，發揮學習的價值和意義，苗栗縣推動終身學習商舖，除了提升個人生命價值和意義，也能創造產值，並藉由商舖的運作將在地文化帶進來，希望苗栗縣成功的經驗未來拓展至全國各地。

縣長鍾東錦強調，終身學習是每個人的基本權利，也是推廣城市競爭力的表徵及永續發展的關鍵因素之一，盼終身學習理念落實民眾心中，厚植苗栗的人才培力。

縣府並安排11月至12月辦理多項學習活動，另在教育處FB粉絲專業加碼辦理有獎徵答，歡迎民眾共襄盛。