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讓新竹縣成為客家文化首都 王婉諭：已提案客語發展法

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

近日侯友宜大力抨擊民進黨，執政7年完全不推動客家語言發展法，客委會也隨即反擊，強調政府積極倡議，期盼不分朝野齊心推動。身為客家媳婦的立委王婉諭今也強調，時代力量重視國家語言保存，從2021年就正式送出客家語言發展法，期盼新竹縣成為真正的「客家文化首都」。

王婉諭表示，客委會雖然近年力推客家文化與語言保存，但始終未送出客家語言發展法至立法院審議，客家人占全國人口近2成，然而不論文化部、客委會的調查都指出，能流暢使用客語的人已不及5成，凸顯語言斷層的危機。

王婉諭説，她自己從小在客庄長大，更是客家媳婦，對於客家文化的流失非常感慨，語言是文化的載體，政府應該拿出更具體的對策來行動，時代力量從2021年11月就由她領銜提出客家語言發展法，是全院第2個送出的版本，已證明時力對於客家語言保存的決心。

王婉諭提到，新竹縣客家人口近7成，是名符其實的客家大縣，而縣內的義民祭，更是客家文化傳承非常重要的慶典，她也陸續參加了義民祭中包含挑擔、放水燈、祭祀大典在內的各項傳統儀式，讓她更加堅信，政府應該挹注更多資源，讓義民精神持續發揚光大。

王婉諭喊話，客家文化要傳承、發揚光大，第一是客家語言要能夠繼續推動和發展，未來新竹縣應該要加強校園母語教學、客語師資培訓的相關資源外，也需善用新竹豐富的高教資源，與陽明交通大學的客家文化學院強化合作，進一步融入社區。

王婉諭強調，除了語言發展，也要能夠發展產業、讓文化產生經濟效益，各鄉鎮應結合在地客家文化及美食，推動觀光列車，就像北埔睡虎宴一樣，讓產業及地方產業創生結合。

不過王婉諭也批評，政府規畫70個客家文化產業園區，但大多使用率不佳，應該要妥善思考活化方向。文化傳承最終必須回到生活中讓民眾一同參與，未來她會透過公私協力，讓新竹縣許多優秀的客家藝文表演者，也能擁有更好的舞台，成為真正「客家文化首都」。

立委王婉諭親自參與義民祭，並提案客語發展法，盼客家文化保存更完整。圖／王婉諭辦公室提供
立委王婉諭親自參與義民祭，並提案客語發展法，盼客家文化保存更完整。圖／王婉諭辦公室提供

國家語言 客家文化 王婉諭

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