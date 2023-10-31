落實簡政便民 即日起3族群申請家庭看護移工免評估
因應高齡社會失能長輩的照顧需求，減輕家庭照顧負擔，讓部分有照顧失能長輩的家庭在聘僱外籍看護工時，能享有多元而簡便的認定方式，新竹市政府配合勞動部及衛生福利部，放寬家庭看護移工申請門檻，凡持續使用居家照顧服務、日間照顧服務或家庭托顧6個月以上者、經醫師診斷失智評估量表輕度者、呼吸功能重度障礙及吞嚥功能中度障礙者等3大族群，皆免經巴氏量表評估。
衛生局長陳厚全表示，若符合3大族群條件者，即可至竹市衛生局長期照顧科申請，申請方式可選擇至衛生局臨櫃申辦或郵寄辦理（如用身障手冊申請者則須親辦），並提醒已聘有外籍看護工的家庭亦可申請長照 2.0 服務，包含專業服務、交通接送服務、輔具及住宅無障礙環境改善補助、到宅沐浴車及喘息服務。
新竹市衛生局指出，為提升減輕家庭照顧失能者的負擔，衛福部決議放寬家庭看護移工申請門檻，簡化家庭看護工被看護者的醫療評估程序，針對初次申請家庭看護移工的對象增列多元認定方式，不用再經過醫療機構專業評估，包含持續使用居家照顧服務、日間照顧服務或家庭托顧6個月以上者、經專科醫師診斷失智症CDR量表1分以上者，以及身心障礙呼吸功能重度及吞嚥中度者等3大族群，初次申請聘僱移工時皆可免評估。
陳厚全說，若外籍看護工需要休息或休假期間，也可申請外籍看護工家庭短期照顧服務，讓專業的照顧服務員至家中服務長輩，確保外籍看護工勞動權益也減輕家庭照顧壓力。
衛生局提醒，市民朋友可多運用長期照顧資源，減輕照顧負擔及提升長輩照護品質，若有需求可向竹市長期照顧管理中心提出申請，或電洽長照專線 1966 將有專人服務。
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