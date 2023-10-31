桃園航空城拆遷戶市府陳情抗議 張善政現身回應5新利多

桃園市跨大園、蘆竹行政區的航空城拆遷戶、自救會等和聲援團體上千人今天到桃園市政府陳情，要求兌現前市府提出的1坪換1坪、先建後拆等承諾，在地議員游吾和提出依法提高拆遷補償評點至16.8等9大項訴求；徐其萬議員強調，拆遷戶在住家方面，主要訴求就是延長租屋補助、提高重建補助價格、降低安置住宅售價，市府要有明確回應。

張善政也到場雖並宣布5點新回應，但是部分拆遷戶不滿意市長回應的內容繼續留在現場，部分人先離開，游吾和議員抨擊張善政還沒接連署書就離開，5點訴求還是和民眾的期望有很大的落差，大家會利用接下來兩周的時間評估和規畫下一階段到桃園國際機場抗議，讓中央、地方甚至國際都聽見拆遷戶的心聲。

游吾和指出，過去行文市政府表達拆遷戶的訴求都沒用，答案千篇一律沒有新作為。他不諱言張善政今天到現場有提到降低安置住宅售價等新的做法，雖然內容還是一樣沒說清楚，但顯示民眾抗爭的力量發揮作用，大家從102年開始陳情抗議走到現在絕不是作秀，一定要達到一坪換一坪、先建後拆的訴求。

陳情民眾9點半聚集，張善政約一小時後到場，宣布5點回應拆遷戶，部分陳情的民眾認為市長對拆遷後的安置住宅（航空城開發區內買房）、安置街廓（重建住家）有新的回應，雖然不是完全滿意，但後續還是可以透過協商爭取，先行離開，不過也有部分拆遷戶認為張善政的回應與陳情訴求落差還是很大，在張善政離開後繼續待在現場，游吾和和現場民眾一度要進市政府遞陳情書給張善政，與維持秩序的警方推擠，游和幾位支持者摔倒擦傷，待命的救護員連忙到場處理和評估游吾和狀況，游血壓飆高，不過堅持在現場休息一下就可以，稍後再緩步走入群眾說明準備3000多人的連署書，但是沒想到還沒交給張善政市長，市長就先離開。游吾和民眾高分貝要張善政出來接陳情書，不過市府表示市長已經趕往外面的公務行程，秘書長詹榮鋒在市府1樓準備接陳情書，不過被游吾和和民眾拒絕，大家喊口號要張善政出來、下台，游吾和說明9項訴求，到了中午11點大家再表達不滿和訴求，強調會到機場抗議後離開。

張善政說明5點新回應拆遷戶：

第一、因為2年前，建築物（拆遷補償）的評點，和現在的標準不一樣，這2年物價上漲很多，為了照顧拆遷戶權益，會把建物拆遷補償費調高20%也就是加2成，同時自拆獎勵金也會調高2成給大家。

第二、現在還沒有搬遷的朋友，要住到最後的朋友，只要配合我們（市府）最後的搬遷期限，搬遷期限我們會訂一個合理的時間，等我們安置住宅蓋好，我們土地準備好以後，才請大家搬遷，這個時候我們會給所有最後搬遷的朋友15%的搬遷補償費，所有人住到最後的都有15%的搬遷補償費，這個會加發，在這邊也承諾給大家。

第三、現在我們安置住宅的售價，因為過去物價上漲也調高，我們會降低我們安置住宅的售價，到先前宣布的標準，詳細的降價補償幅度，我們會另外開說明會跟大家報告。

第四、自己蓋房子，分配土地自己蓋房子的朋友（安置街廓），我們也會補償你建築物的費用，讓你可以蓋得起房子，補償的費用也是我們會另外會安排說明會跟大家報告。同時，因為蓋房子需要時間，我們會安排我們的安置住宅，不收房租，免費給大家先住進去，讓大家可以在安置住宅，等自己的房子蓋好。

第五、最後，我們知道說大家貸款有困難，銀行說年紀大怎麼樣，我們已經協調好金融單位，會對我們市府認定安置住宅需要貸款的朋友，不會限制年齡，會給大家貸款，這個我們會協調，讓大家要貸款的朋友，都可以貸款得到。

張善政強調承諾這5點，補償的細節會另外在說明會跟大家報告。他再強調一次，點數調整加20%會做到，建築拆遷費加上自拆補償費20%；第二，最後搬的人加發15%會做到；第三，安置住宅我們會降價，第四，自己蓋房子，安置街廓蓋房子我們會補貼，第五，貸款我們協調金融單位不會計較年齡貸款給大家。

張善政指出，航空城是我們國家很重要的建設，因為要配合航空城的建設，讓大家必須要搬造成大家的不方便，在這邊他先跟大家一鞠躬，謝謝大家的配合，辛苦了。