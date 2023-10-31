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臉譜男事件 綠批無作為 高虹安反嗆影射傷人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
「新政治提款機」遭圍堵，民進黨新竹市立委參選人林志潔（中）昨和議會黨團譴責市長高虹安毫無作為。記者郭政芬／攝影
「新政治提款機」遭圍堵，民進黨新竹市立委參選人林志潔（中）昨和議會黨團譴責市長高虹安毫無作為。記者郭政芬／攝影

竹市28日晚舉辦萬聖節遊行，諷刺市長高虹安的「新政治提款機」上街，遭8名畫八家將臉譜的黑衣人包圍，市警局被控無作為。高虹安昨否認無作為並反擊相關言行不可取；警方回應，已立即查辦臉譜男是否涉嫌強制罪，其中的抽菸者也依違反菸害防制法函請裁罰。

民進黨竹市立委參選人林志潔、議會黨團昨開記者會，譴責市長高虹安及警察局長張素菱毫無作為，無法保護市民、孩童安全；林說，黑衣人可能違反社會秩序維護法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的規定。

「提款機」與臉譜男事件，竹市長高虹安（右二）昨替警方喊冤，強調沒有縱放或完全不處理。記者郭政芬／攝影
「提款機」與臉譜男事件，竹市長高虹安（右二）昨替警方喊冤，強調沒有縱放或完全不處理。記者郭政芬／攝影

臉書粉專「新竹市新政治」強調，黑衣人已構成強制罪，警察當場能以現行犯逮捕，粉專備妥刑事告發狀，請粉絲檢舉警方毫無作為。

高虹安回應，萬聖節大遊行很成功，遺憾部分綠營人士透過有政治意味的裝扮遊行，警方保護孩子們的安全，沒有任何縱放或完全不處理；警方現場詢問是否提告或製作筆錄，但提款機裝扮人士透過友人表達「不希望做此事情，也沒感受被強制或限制自由。」警方才先蒐證，無法現場處理。

有議員說，臉譜男是高虹安指派。高反擊「議員都不需任何根據就含沙射影亂傷害別人？」她何必要黑衣人做此事？這樣指控很傷害市府信譽；高也譴責「提款機」用糖果誘導孩子認識骯髒的政治語言、網路側翼霸凌和抹黑言論，非常不可取。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高虹安 提款機 警察

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辦活動臉譜男鬧場遭批無作為 高虹安：警有蒐證

影／萬聖節「提款機」風波 林志潔、綠營開記者會籲警立即偵辦

影／高虹安出面替警喊冤 批「提款機」誘導孩童：骯髒的政治語言

網傳新竹「提款機事件」是綠營自導自演？林志潔：完全是做賊喊捉賊

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