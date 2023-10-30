竹市竹蓮公辦都更案動土 預計2029完工啟用

新竹市政府推動市有地公辦都更，其中竹蓮公辦都更案歷經多次與地上占用戶及借用戶溝通後，完成都更核定，今天開工動土，預計最快於2029年完工啟用。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，竹蓮公辦都更是竹市市有地首件動工的公辦都更案，並由實施者捐贈回饋公益設施「社區式家庭托顧服務中心」的都更案，樓地板面積超過300坪，未來約可招收60名未滿2歲兒童及提供每天約360名親子服務，戶外也規劃千坪開放空間，打造親子互動休閒空間。

新竹市都發處長翁義芳表示，此案屬都市計畫住宅區，位在竹蓮街與竹蓮街11巷交叉口，更新單元占地1400坪，臨竹蓮市場、竹蓮國小及建華國中，離火車站800公尺，僅5到10分鐘車程，生活機能良好。

翁義芳說，此區因屬早期發展區，原建築老舊殘破環境髒亂，此案原地上占用戶多達近20戶、居住30年以上，透過市府溝通協調，並提供社會福利及租金補助系統介入協助，終於完成都更核定。

都發處提供新聞資料指出，此案將規劃1幢2棟，地下6層、地上27層集合住宅，採鋼筋混泥土結構設計，共規劃住宅298戶，建物1樓設計為親子館及托嬰中心，以利未來此地區青年托育需求。

新竹市政府表示，為服務青年托育需求，由市府以市有地公辦都更方式，公開招標實施者為春福建設股份有限公司，透過都市更新由實施者捐贈回饋公益設施「社區式家庭托顧服務中心」可提供作親子館、托嬰中心使用，以照護鄰里家長托育。