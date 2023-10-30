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慈湖雕塑公園封園大改造 11/4開幕啟動北橫冬季遊程

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
慈湖紀念雕塑公園11月4日開幕，舉辦水舞、水幕、燈光秀系列活動熱鬧。圖／市府觀旅局提供
慈湖紀念雕塑公園11月4日開幕，舉辦水舞、水幕、燈光秀系列活動熱鬧。圖／市府觀旅局提供

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園園區以收容各地蔣公（故總統蔣中正）銅像聞名，市政府今年封閉雕塑公園及斥資5500萬元改造完成，市府觀旅局長周柏吟今天下午表示，慈湖紀念雕塑公園區包括蔣公銅像雕塑修復、停車場等設施優化改造後，預計11月4日開幕和舉辦觀光旅遊動，啟動頭寮、慈湖、北橫冬季觀光遊程。

大溪慈湖蔣公陵寢和各地匯聚的蔣公雕塑銅像公園，深受兩岸三地遊客參訪必遊景點，慈湖紀忽雕塑公園自2000年開園23年後，今年2月起首次封園整修至今，今年7月網路一度傳出「慈湖拆光光了」引起社會關注，幸好只是網傳虛驚一場。

桃園市府風景區管理處表示，慈湖雕塑公園區遊憩環境優化工程，進行園區改造及硬體設施優化，修復銅像雕塑271座，增加水池雕塑展示區、停車場綠化面積、展演廣場及中央綠園道空間，2月1日施工至明天（10月31日）完工，預定11月4日舉辦開幕，推出一系列精采觀光旅遊活動。

慈湖園區整修完成重新開幕，舉辦慈湖夜間觀光活動為期一個月，邀請火舞團、飛團暖身及金韻獎民歌歌手施孝榮獻唱，以民國風打造4座復古特色場景，結合光影藝術及水舞、水幕、燈光秀，慈湖停車場旁樹區設置「抱樹燈」，晚間整排樹木顏色變化，製造浪漫氣氛，每逢假日限定閃閃市集，加碼集客活動及舞台展演，夜間7場水舞及水幕表演。

周柏吟表示，慈湖紀念雕塑公園園區整修完成，搭配經國紀念館園區整建及北橫遊客中心開幕，形成頭寮、慈湖園區觀光景點，該局將啟動北橫冬季觀光遊程。

慈湖雕塑公園重新開幕預料吸引遊客前往，市府風管處表示，為避免園區開幕活動期間周邊交通擁塞，自11月起的每周六、周日的下午4時至晚上8時30分，每半小時安排一班接駁車，供民眾搭乘，從大溪橋頭停車場途經北橫遊客中心及經國紀念館至慈湖導覽站，請民眾車停大溪橋頭停車場，轉搭接駁車前往。

慈湖紀念雕塑公園11月4日開幕，舉辦水舞、水幕、燈光秀系列活動熱鬧。圖／市府觀旅局提供
慈湖紀念雕塑公園11月4日開幕，舉辦水舞、水幕、燈光秀系列活動熱鬧。圖／市府觀旅局提供

慈湖 停車場 北橫

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