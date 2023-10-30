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地主傻眼！私人土地悄遭畫紅線 公路總局認了：民代「拜託」下畫設

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新竹竹東私人土地遭畫紅線地主傻眼 公路總局認了…將派工磨除

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
地主表示，這條道路並非通往巷內唯一的道路，也非竹東鎮公所所說是既成道路，若鎮公所強烈堅持，不排除採取封路或是透過行政訴訟方式，將此路討回。圖／地主提供
地主表示，這條道路並非通往巷內唯一的道路，也非竹東鎮公所所說是既成道路，若鎮公所強烈堅持，不排除採取封路或是透過行政訴訟方式，將此路討回。圖／地主提供

新竹縣竹東鎮中豐路三段一處巷弄私人土地，上周竟遭不明人士畫上紅線，地主詢問里長、民代竟無人知曉，後來向竹東鎮公所、新竹縣交旅處詢問也沒人承認，最後經調查才發現是公路總局在民代「拜託」下畫設。公路總局也表示，誤以為是既成道路，將派工磨除。

地主指出，不包含自家房舍，該巷弄約250坪均為自家私人土地，在阿公那一輩好心居民方便，提供給大家方便出入使用，後來竹東鎮公所鋪上柏油也沒通知，大家還以為就是公有道路，不過這條路既非唯一巷道，後方也有眾多道路通往巷內，實際上並無供公眾通行的必要，即使封路也不會影響救災。

地主不滿表示，但近來有居民以這邊常出車禍為理由，到處向民代陳情，最後竟趁他不注意時，私自找人畫上紅線，他發現後詢問當地里長、民代都沒人承認，最後問了竹東鎮公所、新竹縣交旅處也無果，最後才知道是公路總局畫設的。

公路總局也表示，有關台3線中豐路三段巷弄紅線案，是因竹東鎮公所來函通知畫設，才誤以為是既成道路，造成地主不滿，本周將先行派工磨除，再請竹東鎮公所去得土地同意書後再去繪設。

竹東鎮公所也回應，若是既成道路，即使是私人土地，畫設紅線不需經地主同意，目前該巷弄現況是既成道路，按照道路交通管理處罰條例，即使未畫設紅線，在交岔路口前後10公尺仍禁止停車，畫紅線只是提醒。

竹東鎮公所強調，住宅區現有巷道也是屬於既成道路範圍，畫設紅線原則上不會通知地主，因地主均認為是自己的土地就是要停車用，但這是抵觸中央法規，若地主有訴求，可以向鎮公所反映，但基本上並非一定要取得地主同意才能在私人土地上畫設紅線。

至於公路總局將派工磨除，竹東鎮公所也表示尊重，既然有爭議就先磨除，但畫設單位應要負責協調，當時公路總局只有在台三線畫設紅線，因民代反映有需求，公路總局基於協助立場才幫忙在該路段（私人土地）畫設紅線。

當地里長則表示，這條巷子是消防通道，雖然是私人土地，但多年來都是由竹東鎮公所維護管養，包括鋪路、清水溝等，先前曾發生火災，但因路口停車消防車進不去，加上近來發生多起車禍，因此有民眾向代表陳情，為安全考量，避免路口車輛擋住視線，才會在路口畫設紅線。

但地主也反駁，這條道路並非通往巷內唯一的道路，也非竹東鎮公所所說是既成道路，若鎮公所強烈堅持，不排除採取封路或是透過行政訴訟方式，將此路討回。

警方表示，特定路段、地區屬於私人土地與否，應由道路權責單位依權責認定，如路權單位認定為道路範圍，違規停車可依法開單。若不是道路範圍私自畫設紅線，可依道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定「擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識」，可處1200元至2400元行政罰鍰。

竹東鎮中豐路三段一處巷弄私人土地，上周竟遭不明人士畫上紅線，最後經調查才發現是公路總局在民代「拜託」下畫設。圖／地主提供
竹東鎮中豐路三段一處巷弄私人土地，上周竟遭不明人士畫上紅線，最後經調查才發現是公路總局在民代「拜託」下畫設。圖／地主提供
地主投訴，自家私人土地周遭竟遭人畫設紅線，公路總局坦承，誤以為既成道路才畫設，本周將派工磨除。圖／地主提供
地主投訴，自家私人土地周遭竟遭人畫設紅線，公路總局坦承，誤以為既成道路才畫設，本周將派工磨除。圖／地主提供

新竹 路權 車禍

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