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竹市首件市有地公辦都更「竹蓮段」動土 2029年完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹蓮公辦都更規畫兩棟地下6層、地上27層集合住宅，採RC結構設計，共規畫住宅298戶，預計最快於2029年完工啟用。圖為模擬圖。圖／市府提供
竹蓮公辦都更規畫兩棟地下6層、地上27層集合住宅，採RC結構設計，共規畫住宅298戶，預計最快於2029年完工啟用。圖為模擬圖。圖／市府提供

新竹市首件動工的公辦都更案「竹蓮公辦都更」，歷經多次與地上占用戶及借用戶溝通，終於在今天動土，將規畫兩棟地下6層、地上27層集合住宅，採RC結構設計，共規畫住宅298戶，預計最快於2029年完工啟用。

新竹市政府秘書長張治祥今天代表市長高虹安出席動土祝禱儀式，遵循古禮預祝都更工程順利。高虹安表示，市府積極協助公有土地單位推動公有地公辦都更，竹蓮公辦都更是竹市首件動工的公辦都更案。藉由都市更新方式由實施者捐贈回饋公益設施「社區式家庭托顧服務中心」的都更案，樓地板面積超過3百坪，未來約可招收60名未滿2歲兒童，提供每天約360位親子服務，照顧更多市民，戶外也規畫千坪開放空間，打造老中青三代的親子互動休閒空間。

都發處長翁義芳指出，本案位在竹蓮街與竹蓮街11巷交叉口，更新單元占地1400坪，周邊臨竹蓮市場、竹蓮國小及建華國中，離火車站800公尺，僅5到10分鐘車程，生活機能良好，因屬早期發展區，原建築老舊殘破環境髒亂；本案原地上佔用戶多達近20戶，包括法院遺眷、臨時攤販、及臨時停車場等，居住本地長達30年以上，透過市府積極溝通協調，運用政府各單位橫向整合資源，提供社會福利及租金補助系統介入協助，終於完成都更核定。

都發處說明，將規畫兩棟地下6層、地上27層集合住宅，採RC結構設計，共規畫住宅298戶，建物1樓設計為親子館及托嬰中心，以利未來該地區青年托育需求。

其中，都市空間設計為方便附近居民活動，將公益設施集中設置於建築物1樓，基地四周亦設置約1000多坪開放空間的景觀綠廊打造友善社區及全齡藝文館等。

社會處說明，為服務青年托育需求，公開招標實施者春福建設公司於竹蓮市場旁，透過都市更新由實施者捐贈回饋公益設施「社區式家庭托顧服務中心」可提供作親子館、托嬰中心使用，以照護鄰里家長托育的便利性。

都市空間設計為方便附近居民活動，將公益設施集中設置於建築物1樓，基地四周亦設置約1000多坪開放空間的景觀綠廊打造友善社區及全齡藝文館等。圖／市府提供
都市空間設計為方便附近居民活動，將公益設施集中設置於建築物1樓，基地四周亦設置約1000多坪開放空間的景觀綠廊打造友善社區及全齡藝文館等。圖／市府提供
秘書長張治祥今天代表市長高虹安出席竹蓮公辦都更動土祝禱儀式，遵循古禮預祝都更工程順利。圖／市府提供
秘書長張治祥今天代表市長高虹安出席竹蓮公辦都更動土祝禱儀式，遵循古禮預祝都更工程順利。圖／市府提供

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