往清泉、觀霧注意！竹縣122線施工管制 替代道路看這裡

新竹縣通往清泉、觀霧的重要道路縣道122線因雨勢受創，其中39.8公里邊坡擋土牆正進行災害復建工程。新竹縣政府表示，為保障民眾用路及生命財產安全，11月1日起至12月31日，平日上午8時30分至下午5時，該路段將實施道路分段管制，請民眾遵循現場交管人員指揮或改道而行，造成不便，敬請見諒。

新竹縣工務處指出，縣道122線為遊客通往五峰清泉、張學良故居及觀霧國家森林遊樂區等著名觀光景點的重要道路，也是原住民部落的重要聯外道路，管制期間請民眾改駛替代道路，由縣道122線35.5公里十八兒路口處，轉往隘蘭道路，並從竹67線往涼山，再銜接回縣道122線土場路段行駛。

工務處表示，如遇緊急車輛如救護車及大眾運輸車輛，管制人員也會調整放行，故觀光8號台灣好行－觀霧線不受影響。因此路段狹窄屬「危險工區」，請民眾小心駕駛盡速通過，管制期間請民眾耐心等候並遵循交管人員指揮。