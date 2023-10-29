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喊通關密語就給糖！桃消萬聖宣導防災 消防隊變打卡點

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
小朋友穿上小小消防衣，駕駛萬聖消防專車，穿越障礙完成指定任務。記者周嘉茹／翻攝
小朋友穿上小小消防衣，駕駛萬聖消防專車，穿越障礙完成指定任務。記者周嘉茹／翻攝

萬聖節將至，許多民眾趁假日參加萬聖活動、打扮成鬼怪應景。對此桃園市消防局第一大隊這周末特別在2023桃園國際新創機器人節展場中，擺設快閃攤位，宣導防災觀念並搭上萬聖氣息；另外也有消防隊舉辦萬聖活動，只要到分隊值班台說出「通關密語」就能領糖果，讓小朋友在濃濃節慶氣息中，學習正確防火及救護觀念。

配合萬聖節，第一大隊在桃園國際新創機器人節展場中共有2大關卡，小朋友必須穿上小小消防衣，化身小英雄，駕駛萬聖消防專車，穿越障礙完成指定任務；接著由大小朋友一同「與死神拔河」，進行心肺復甦術（CPR）實際操作教學，救護人員則與民眾分享，平時如何預防心臟疾病的重要信息，當遇到胸悶、胸痛等心臟病徵兆該怎麼辦，在萬聖氛圍下，關卡更別具意義。

而現場攤位推出「不搗蛋、喊口號、就給糖」活動，小朋友只要喊出「小火快逃、濃煙關門」、「人離火熄、提醒大人要關火」等重要宣導標語，就能獲得小禮物，透過寓教於樂的方式，更能讓小朋友深入其中，加深印象。

另外近來大小有感地震頻仍，龜山分隊也特別透過萬聖節活動，融入防火宣導元素，點綴分隊空間，開放大小朋友到龜山分隊參觀，寓教於樂，只要到龜山分隊值班台大喊「防震宣導標語」，就可獲得糖果1份，活動到明上午9至12點及下午3至8點，活動資訊發布在臉書「桃園市政府消防局龜山分隊」粉絲專頁。

對此三民分隊分隊長黃柏豪表示，防火防災概念從小培養，具備基本防災知識，將來在面對緊急危難時方能從容應對，期望本次的萬聖體驗活動，除了美好的經驗外，小朋 友也能將最新的防火觀念帶回家。

龜山分隊分隊長黃稟雄則說，有別於萬聖節「不給糖，就搗蛋」傳統遊戲活動，大小朋友只要念出通關密語「趴下、掩護、穩住」等地震應變標語，即可獲得小禮物，活動中看到不少「可愛搗蛋鬼」認真投入活動，更增添歡樂的氣氛。提醒民眾若發生地震切勿驚慌，謹記「趴下、掩護、穩住」口訣，可避免在慌亂中逃生時遭掉落物砸傷。

龜山消防分隊透過萬聖節活動點綴分隊空間，開放大小朋友參觀。記者周嘉茹／翻攝
龜山消防分隊透過萬聖節活動點綴分隊空間，開放大小朋友參觀。記者周嘉茹／翻攝
大小朋友到龜山消防分隊念出通關密語「趴下、掩護、穩住」等地震應變標語，即可獲得小禮物。記者周嘉茹／翻攝
大小朋友到龜山消防分隊念出通關密語「趴下、掩護、穩住」等地震應變標語，即可獲得小禮物。記者周嘉茹／翻攝
許多小朋友打扮成各種角色到龜山消防分隊參加活動，萌度破表。記者周嘉茹／翻攝
許多小朋友打扮成各種角色到龜山消防分隊參加活動，萌度破表。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊這周末在2023桃園國際新創機器人節展場中，擺設快閃攤位，宣導防災觀念並搭上萬聖氣息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第一大隊這周末在2023桃園國際新創機器人節展場中，擺設快閃攤位，宣導防災觀念並搭上萬聖氣息。記者周嘉茹／翻攝

桃園 萬聖節 標語

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