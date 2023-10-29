南庄山水節路跑盛事 苗栗縣留下半馬男、女組冠軍

苗栗縣南庄山水節路跑盛事今天登場，3000名選手參加半馬、悠遊及休閒組，體驗好山、好水，半馬組跑21公里，苗栗縣泰安鄉陳弘展、公館鄉江冠璇，分別留下男、女冠軍。

南庄鄉農會1999年起舉辦山水節活動，2014年加入路跑，南庄是國際慢城，活動正值甜柿、紅妃木瓜產季，加上鱒魚、黑木耳等特產，成了年度盛事，今天在南庄遊客中心廣場開幕，苗栗縣長鍾東錦、縣議員楊文昌、蕭詠萱、陳永賢，及南庄鄉長羅春蓮、鄉農會總幹事陳乾安等人都到場。

路跑分4公里休閒組，10公里悠遊組，及21公里半馬組，約3000人參加，從知名景點康濟吊橋下公有河堤停車場起跑，沿著中港溪畔縣道124、124乙線，欣賞好山好水，南庄旅客服務中心廣場並展售農特產品，甜柿、果醬品嘗，及DIY活動，安排藝文表演，南庄鄉市區熱鬧滾滾。